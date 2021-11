Star Wars di Quantic Dream sarà qualcosa di epico (e ha un titolo)

Il team di sviluppo Quantic Dream, autore di giochi come Heavy Rain e Beyond Due Anime, non ha ancora ufficialmente alzato il sipario sul loro prossimo progetto, forse dedicato a Star Wars.

Il successo di critica e pubblico ottenuto da Detroit Become Human ha sicuramente mosso le acque, sebbene ad oggi non c’è stato ancora alcun annuncio ufficiale in tal senso.

A gennaio di quest’anno si era iniziato a parlare del nuovo gioco di David Cage, nonostante nei giorni successivi non siano pervenute altre informazioni.

Solo lo scorso settembre è emersa la notizia che un gioco incentrato sul franchise di Star Wars non ancora annunciato sarebbe in sviluppo proprio presso Quantic Dream.

Ora, come riportato anche da GamesRadar+, sembra che Star Wars Eclipse sarà il titolo del gioco di Guerre Stellari di Quantic Dream, il quale sarà ambientato nell’era dell’Alta Repubblica.

Durante un recente podcast, il reporter di GiantBomb Jeff Grubb ha infatti discusso il vociferato progetto si mostrerò molto presto, anticipando un potenziale reveal ai The Game Awards il mese prossimo o durante la campagna Disney ‘Bring Home the Bounty’.

Grubb crede inoltre che la nuova avventura di David Cage e soci sarà ambientata durante l’era dell’Alta Repubblica, ossia circa 200 anni prima degli eventi dei film, dove la Repubblica Galattica e i Jedi regnavano incontrastati.

La febbre di Star Wars cresce ancora, quindi, visto che già durante l’ultimo PlayStation Showcase è stato annunciato il ritorno di Knights of the Old Republic con un remake su PS5 molto fedele all’originale.

Ma non solo: un videogioco di prossima uscita si ispirerà proprio a Star Wars, prendendo spunto dalla trama de L’Impero Colpisce Ancora.

Infine, vi ricordiamo di dare un’occhiata alla nostra selezione dei migliori giochi a tema Star Wars, nel caso ve li foste persi per strada.