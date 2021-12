Non abbiate fretta, perché Star Wars Eclipse potrebbe essere lontanissimo

Durante gli ultimi The Game Awards 2021 i fan di Star Wars (e non) hanno potuto bearsi di un frenetico trailer cinematografico dai ritmi sostenuti di un nuovo gioco ambientato nell’universo creato da George Lucas.

Ha fatto la sua entrata in scena infatti il già chiacchierato Star Wars Eclipse, nuovo titolo della saga che si va ad aggiungere ai molti altri già usciti o già annunciati ultimamente.

Il gioco sarà sviluppato da Quantic Dream ovviamente sotto l’ala di Lucasfilm Games, e data l’impronta dei giochi di QD è lecito aspettarsi che Star Wars Eclipse presenterà una componente narrativa predominante.

Quantic Dream è infatti la software house di titoli narrativi come Detroit Become Human e Heavy Rain, giochi particolarmente amati dal pubblico anche per la scelta di porre un’attenzione particolare sul peso delle decisioni prese dai giocatori.

Star Warse Eclipse sarà ambientato nell’epoca dell’Alta Repubblica, il periodo di massimo splendore per i Jedi, ma oltre questo non sappiamo molto: ad esempio, non sappiamo neanche per che piattaforme sarà disponibile.

A quanto pare sembra che la mancanza di informazioni sia giustificata, dato che il gioco non dovrebbe arrivare sul mercato prima di tre o quattro anni almeno.

A sospettarlo è il noto insider e giornalista Tom Henderson, che già aveva visto lungo per quanto riguarda l’esistenza ormai confermata del nuovo gioco Quantic Dream.

Su Twitter infatti Henderson ha postato una serie di presunte informazioni che a questo punto potremmo non essere così lontani da definire attendibili.

A few things on #StarWarsEclipse – Being written by QD Paris (David Cage is very much involved)

– Eclipse is believed to be around 3-4 years away MINIMUM

– QD Paris is currently struggling with hiring staff (I wonder why) — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 10, 2021

Come è possibile notare il gioco pare sia in sviluppo da parte di Quantic Dream Paris e David Cage sembra sia decisamente molto coinvolto nel progetto. Inoltre viene prospettata la corposa finestra temporale che probabilmente dovremo far passare prima di poter mettere le mani su Star Wars Eclipse. Infine, si fa riferimento a difficoltà nell’assumere staff per completare il team, probabilmente in riferimento ai recenti scandali che hanno coinvolto proprio Quantic Dream.

Il nuovo Star Wars Eclipse sembra inoltre che possa prendere spunto da un altra pietra miliare videoludica in quanto a comparto narrativo.