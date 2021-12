Il nuovo Star Wars potrebbe essere ispirato a The Last of Us

Durante i The Game Awards 2021 abbiamo assistito alla presentazione di Star Wars Eclipse, titolo nato sotto l’egida dell’etichetta Lucasfilm Games.

Dopo l’ottimo Jedi: Fallen Order, nuovi titoli basati sull’universo di George Lucas hanno iniziato ad essere annunciati a pioggia, con il beneplacito dei fan.

Tra questi, il prossimo progetto dei Quantic Dream, autori di Detroit Become Human, in grado di infondere una forte dose di narrazione cinematografica.

Ora, come riportato da DualShockers, Star Wars Eclipse potrebbe essere ispirato a un big niente male, appartenente alla galassia PlayStation.

Il gioco potrebbe infatti basarsi su The Last of Us, come emerso da un leak pubblicato su Twitter da AccNGT: la fuga di notizie afferma che Quantic Dream Paris sta lavorando alla parte creativa, mentre la divisione di Montreal sta lavorando al level design, al gameplay e ad altri aspetti multiplayer.

Il loro obiettivo sarebbe quello di assicurarsi che la narrazione e le sequenze d’azione siano memorabili e in grado di lasciare un segno, ispirandosi, appunto, a The Last of Us.

One of the inspirations: The Last Of Us — AccNGT (@AccNgt) December 10, 2021

Il franchise di The Last of Us è conosciuto al pubblico di tutto il mondo per aver stabilito un punto di riferimento per la narrazione nell’industria dei videogiochi (specie la Part II, ancora più intensa e ricca di colpi di scena).

Considerando quanto bene la formula ha funzionato per TLOU, ha senso che il nuovo Star Wars possa ispirarsi proprio al capolavoro di Naughty Dog.

Durante l’ultimo PlayStation Showcase è stato annunciato il ritorno di Knights of the Old Republic con un remake su PlayStation 5, che sarà molto fedele all’originale.

Nell’attesa, invece, vi ricordiamo di dare un’occhiata alla nostra selezione dei migliori giochi a tema Star Wars, nel caso ve ne siate persi alcuni.