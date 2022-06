Star Ocean the Divine Force, annunciata la data di uscita definitiva

Dopo una lunga attesa possiamo finalmente scoprire la data di uscita di Star Ocean The Divine Force, il nuovo capitolo della storia saga di JRPG.

Uno degli ultimi capitoli della saga, Integrity and Faithlessness (che potete trovare su Amazon) è stato tra i più apprezzati degli ultimi tempi.

Al quale ha fatto il paio First Departure R, che è tornato dal passato e vi abbiamo raccontato le sue caratteristiche nella nostra recensione.

Star Ocean The Divine Force era stato annunciato ufficialmente alla fine dello scorso anno, in uno degli ultimi State of Play del 2021.

Star Ocean the Divine Force segna un nuovo capitolo della storia galattica e narra una storia avvincente che fonde perfettamente elementi di fantascienza e science fiction.

Questo nuovo capitolo di Star Ocean reintrodurrà il sistema «Doppio Eroe», che consentirà di proseguire la storia in base al punto di vista di entrambi i protagonisti principali: Raymond rappresenta la fantascienza ed è un capitano proveniente da una civiltà avanzata, mentre Laeticia è una principessa ammirata in tutto il regno di un pianeta sottosviluppato.

Ad accompagnarli rispettivamente ci saranno Elena e Albaird, amici e leali compagni dei due rispettivi protagonisti dell’ultima avventura ibrida tra fantasy e sci-fi. E ora sappiamo anche quando avremo la possibilità di intraprendere l’avventura.

Star Ocean the Divine Force arriverà il 27 ottobre su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Steam.

Gli sviluppatori hanno promesso che questo sarà il titolo con l’azione più dinamica della serie: la storia si svilupperà in base alle scelte effettuate e si potrà volare liberamente negli ambienti tridimensionali, interpretando dunque un ricco cast di personaggi.

Star Ocean The Divine Force ha puntato fortemente sulle proprie meccaniche di combattimento, che gli sviluppatori promettono essere difficili ma molto divertenti: i personaggi potranno sfruttare la propria velocità per far partire assalti, sconfiggere orde con semplici abilità o addirittura sparire di fronte ai nemici.

A proposito di titoli attesi con una data di uscita, di recente anche A Plague Tale Requiem ha rivelato la sua data definitiva.

E più di recente anche Mario+Rabbids Sparks of Hope si è piazzato nel calendario, e sarà uno dei giochi più importanti della fine del 2022.