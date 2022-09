Star Fox Event Horizon è il gioco gratis dei fan della saga Nintendo

Nintendo da dalla sua un numero davvero spropositato di saghe di successo, alcune delle quali parcheggiate in un angolo in attesa di tempi migliori, come quella di Star Fox.

Il successo di Switch (che trovate anche su Amazon a ottimo prezzo) non ha infatti visto ancora il ritorno ufficiale di Fox McCloud e soci.

Considerando che anche altre saghe dimenticate potrebbero prossimamente tornare sull’ibrida Nintendo, non tutto è perduto a conti fatti.

Nell’attesa, come riportato anche da DSO Gaming, c’è un gioco gratis dedicato a Star Fox che ogni fan della saga dovrebbe provare.

UndyingNephalim ha rilasciato una nuova build del gioco gratuito Star Fox Event Horizon, tanto che per l’occasione il modder ha condiviso un nuovo trailer che mostra Estelle Ellis nei panni di Krystal (che molto probabilmente sarà presente in una versione futura di questo mod).

Come suggerisce il titolo, Star Fox Event Horizon permetterà ai giocatori di controllare i personaggi e i caccia da combattimento visti nella serie Star Fox.

Questo gioco standalone gratuito utilizza l’Everspace 2 Engine, risultando essere un progetto piuttosto interessante (specie a fronte del fatto che Nintendo non ha attualmente in programma di portare la serie Star Fox su PC).

Per chi se lo stesse chiedendo, la nuova build giocabile di Star Fox: Event Horizon contiene cinque nuovi livelli dedicati alla campagna, ossia Aquas, Macbeth, Sector X, Zoness e Fortuna.

Se avete intenzione di provarlo con le vostre mani, potete scaricare Star Fox Event Horizon da questo indirizzo.

