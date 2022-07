Un’esclusiva 3DS potrebbe tornare su Switch nel 2023

Secondo una nuova indiscrezione, un gioco esclusivo per Nintendo 3DS, molto amato dai fan, potrebbe essere convertito anche su Nintendo Switch il prossimo anno.

Del resto, non è la prima volta che vecchi classici vengono rispolverati sull’ibrida della Grande N (potete acquistarla in consegna rapida su Amazon).

Vero anche che 3DS ha un posto speciale nel cuore degli appassionati, visto e considerato anche l’arrivo di un ultimo gioco per la console proprio in questi giorni.

Ora, come riportato anche da Game Rant, sembra che un’altra celebre esclusiva per la piattaforma portatile a doppio schermo possa presto tornare in auge.

Una nuova indiscrezione suggerisce infatti che Kid Icarus: Uprising potrebbe vivere una seconda vita sotto forma di porting/remaster per Nintendo Switch.

Zippo, noto leaker di Nintendo che in passato ha fatto previsioni accurate, sostiene infatti che Bandai Namco stia lavorando a un remaster del gioco per Switch.

Secondo Zippo, questa remaster includerà un nuovo sistema di controllo e una grafica migliorata. Inoltre manterrà la funzionalità multiplayer online viste nell’originale.

Stando ai rumor, infine, il gioco dovrebbe uscire durante il 2023, in data da destinarsi, sebbene al momento manchino ovviamente tutte le conferme del caso.

Bandai Namco e Nintendo hanno un forte rapporto di collaborazione, ragion per cui è plausibile che se fosse in fase di sviluppo un remaster di Kid Icarus: Uprising, Nintendo si affiderebbe proprio al noto publisher giapponese.

Nonostante il gioco abbia ricevuto molte lodi all’epoca della sua uscita (parliamo del 2012), Uprising fu aspramente criticato per un sistema di controllo abbastanza controverso.

Restando in tema, a quanto pare molto presto un altro big Nintendo potrebbe essere giocabile su PC grazie all’emulazione ufficialmente supportata.

Ma non solo: un’altra esclusiva della Grande N è da poco finita nei canali illegali (giocabile su Steam Deck), sebbene il consiglio resta quello di evitarla a piè pari.