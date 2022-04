Nintendo Switch sta vivendo un 2022 di importanti appuntamenti, che hanno già visto uscite importanti come quelle di Kirby e la Terra Perduta o di Triangle Strategy, titoli esclusivi che hanno trascinato la console in questi primi mesi. I giochi in uscita su Switch però sono tutt’altro che finiti (per fortuna!) e abbiamo deciso di dare un’occhiata al calendario per segnalarvi quelli in uscita a maggio 2022.

Se già nel nostro articolo principale abbiamo fatto il punto su tutti i giochi in uscita nel corso dell’anno, per tutte le piattaforme, qui vediamo invece da vicino quelle specificamente destinate alla console ibrida della grande N.

Giochi Switch in uscita – Maggio 2022

Vediamo i giochi Switch in uscita

10 maggio – Eiyuden Chronicle: Rising

Nel corso del 2023 arriverà Eiyuden Chronicle: One Hundred Heroes ma, in attesa di quel momento, dal 10 maggio i giocatori potranno mettere le mani su Eiyuden Chronicle: Rising, gioco di ruolo e spin-off introduttivo alla nuova opera dagli autori di Suikoden, che mescola meccaniche da gioco di ruolo ad altre da city builder.

Potete saperne di più dando un’occhiata alla nostra prima prova a tu per tu con il gioco, vedendo l’anteprima a questo link.

11 maggio – Source of Madness

Se siete amanti dei roguelite e dell’opera di Lovecraft, l’11 maggio potrebbe essere per voi soprattutto il giorno di Source of Madness. Basato sulla generazione procedurale, il gioco vi permette di immergervi in scenari particolarmente ostili, dove la cupezza tenterà in ogni modo di soverchiarvi.

Già uscito su PC durante il 2021, è ora tra i giochi in uscita su Xbox a maggio 2022.

12 maggio – The Centennial Case: A Shijima Story

Strutturato con FMV per portarvi a svelare dei misteri che si dipanano lungo addirittura cento anni, The Centennial Case: A Shijima Story arriverà anche su Nintendo Switch a partire dal prossimo 12 maggio, con pubblicazione e sviluppo firmati da Square Enix.

Se siete amanti dei videogiochi dalla forte impronta narrativa si tratta di un titolo che dovreste tenere d’occhio.

13 maggio – Evil Dead: The Game

Con il successo de La Casa (o se preferite Evil Dead) è ovvio che molti fan stessero aspettando un nuovo videogioco con licenza ufficiale, che arriverà a partire dal 13 maggio. In questo titolo, sviluppato in Unreal Engine 4 da Saber Interactive, potrete sia collaborare con altri giocatori per sopravvivere, sia vedervela con altri utenti in PvP.

Sarà anche possibile sviluppare i protagonisti tramite specifici alberi di abilità e sfoderare armi tra le più varie, cercando il proprio personalissimo stile per sopravvivere. E, perché no, per trionfare sugli avversari.

13 maggio – Prinny Presents NIS Classics Vol. 2

Il nuovo cofanetto Prinny Presents NIS Classics Vol. 2 permetterà ai fan dei titoli NIS America di divertirsi, dal 10 maggio prossimo, mettendo le mani su alcuni classici che sono stati rispolverati per l’occasione: in questo caso parliamo di Makai Kingdom: Reclaimed and Rebound, arricchito anche di nuovi contenuti, e di Unlosing Ranger vs Darkdeath Evilman, che saranno entrambi proposti anche con audio doppio (inglese e giapponese).

19 maggio – Vampire The Masquerade: Swansong

La vita di un vampiro non è semplicissima e lo scoprirete molto presto con Vampire: The Masquerade – Swansong. Pubblicato da Nacon, il gioco è in arrivo il 19 maggio su Nintendo Switch e vi chiederà di ingegnarvi per nascondervi in piena vista, in una Boston dove gli umani non sarebbero felici di sapere quanti vampiri vivono tra loro.

Mentre tenterete di affrontare il vostro percorso, fortemente narrativo, il gioco vi proporrà dei bivi legati alla vostra moralità, con ramificazioni che dipenderanno unicamente da voi.

19 maggio – Souldiers

Realizzato da Retro Forge e pubblicato da Dear Villagers, Souldiers è un videogioco di stile metroidvania che si rifà ai grandi classici del genere, mescolando a queste meccaniche anche alcune contaminazioni dai soulslike. Potrete saperne di più a partire dal 19 maggio, quando potrete mettere ufficialmente le mani sul gioco su Nintendo Switch.

27 maggio – Moo Lander

Dal 27 maggio avrete la possibilità di giocare a Moo Lander, un platform action veramente strambo, in cui ad animare le due dimensioni che lo caratterizzano troviamo delle mucche non esattamente ordinarie. A bordo della vostra navicella spaziale dovrete cercare di procurarvi del latte per sopravvivere, ma come immaginerete i bovini un po’ sopra le righe saranno tutt’altro che concordi.

L’azione abbonderà, i percorsi non vi perdoneranno troppo e, soprattutto, vi attendono mucche capaci di colpirvi con laser letali. Basta questo, probabilmente, a far capire che parliamo di un gioco davvero peculiare.

27 maggio – Pac-Man Museum+

Il 27 maggio sarà la volta dell’arrivo tra i giochi in uscita su Switch di Pac-Man Museum+, nuovo cofanetto seguito di quello uscito originariamente nel 2014. In questo caso, avrete la possibilità di divertirvi con 14 giochi inclusi nella raccolta, cinque dei quali non erano stati proposti nella versione precedente. Se siete amanti dei classici e avete un debole per i tempi delle sale arcade, potreste farci certamente un pensierino.

Vi diamo appuntamento al prossimo mese per prendere in analisi insieme i giochi Switch in uscita a giugno 2022. Per ora, prepariamoci ad accogliere quelle di maggio!