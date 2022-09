Il film di Super Mario Bros. potrebbe essere stato rinviato: ecco la nuova data

Potrebbero esserci brutte notizie in arrivo per il film animato di Super Mario Bros, realizzato da Illumination in collaborazione con Nintendo: il lungometraggio potrebbe infatti essere stato rinviato a sorpresa.

Pur non essendoci stato alcun annuncio da parte degli autori, la pagina ufficiale dedicata al film della più iconica serie Nintendo, protagonista di capolavori come Super Mario Odyssey (che potete recuperare in sconto su Amazon), si è aggiornata lasciando intendere che la data non sarebbe più quella precedentemente annunciata.

Pochi giorni fa vi avevamo infatti segnalato l’apertura di una pagina che sembrava poter aver svelato il suo nome ufficiale, anch’esso rimosso dopo l’ultimo update: adesso infatti viene semplicemente chiamato «Super Mario Bros. Animated Film», ma che indica anche una data di lancio diversa da quella annunciata.

Ricordiamo infatti che Nintendo e Illumination avevano confermato aprile 2023 come data di lancio, ma adesso la pagina ufficiale ha segnalato un generico «Holiday 2023» per l’uscita ufficiale: un’informazione che sembrerebbe confermare un rinvio di qualche mese.

Come segnalato infatti da GoNintendo, si tratta di una modifica arrivata in seguito a un errore emerso nella pagina, che indicava non correttamente «Holiday 2022» come uscita ufficiale: la nuova finestra di lancio del film di Super Mario Bros. non corrisponde però alle ultime informazioni ufficiali arrivateci dalla produzione.

Di conseguenza, potrebbe essere in arrivo la notizia di un nuovo rinvio per l’uscita del lungometraggio, anche in virtù del fatto che, pur mancando pochi mesi all’uscita, i fan non hanno ancora potuto assistere nemmeno a un primo trailer ufficiale.

Naturalmente non possiamo fare altro che augurarci che non sia questo il caso e incrociare le dita: considerando che potrebbe essersi trattato nuovamente di un errore, vi invitiamo a prendere la notizia con le dovute precauzioni. Se dovessero arrivare ulteriori conferme o comunicati ufficiali, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.

Ricordiamo che l’ultimo aggiornamento ufficiale sullo stato della produzione risale allo scorso giugno, quando Illumination aveva confermato che il film era ormai completo per il 75%. Possiamo dunque solo sperare che da allora non ci siano stati improvvisi rallentamenti.