Questi Joy-Con bellissimi non si possono acquistare, ma li vogliamo lo stesso

Tra i pregi di Nintendo Switch ci sono sicuramente i Joy-Con, i piccoli controller che sono diventati l’elemento più iconico della console.

Responsabili dell’iconico “click”, i coloratissimi controller (ma davvero di tanti colori, su Amazon) sono anche stati al centro di discussioni varie.

Belli quanto volubili, perché i Joy-Con soffrono dell’ormai famigerato drifting, un problema che ha funestato molti giocatori e che Nintendo non è mai riuscito a risolvere del tutto.

Nonostante ciò, i fan si sono divertiti a creare le proprie versioni modificate dei controller, alcune delle quali veramente ingegnose.

Un utente di Reddit ha unito la sua passione per i piccoli controller con quella per Animal Crossing, creando un hardware personalizzato a tema.

Un lavoro che è durato tutta l’estate ma, come vedrete qui sotto, ne è valsa la pena di investire tutto quel tempo nella creazione di questi Joy-Con unici:

Russspruce, l’utente che ha postato la sua creazione, ha svelato di aver dovuto lavorare molto su questa coppia di controller, che però sono magnifici.

Il dettaglio della texture che riporta i simboli tipici di Animal Crossing è così elevato che questi Joy-Con non sfigurerebbero in un’edizione limitata ufficiale (come questa).

Il tutto combinando ben quattro kit di personalizzazione insieme, allo scopo di riuscire a trovare la perfetta combinazione di colori per i pulsanti dei controller.

Purtroppo sono Joy-Con così belli quanto inaccessibili, perché non sono acquistabili. Questi, invece, sono degli ottimi controller alternativi.

Per quanto riguarda il drifting, invece, la speranza è che questa creazione amatoriale non ne soffra. Nintendo più volte si è rivelata fiduciosa, ma non c’è mai stata una soluzione definitiva per il temibile drifting.

