Stalker 2, il nuovo spettacolare gameplay trailer conferma la finestra d’uscita

Stalker 2: Heart of Chornobyl è tornato ufficialmente a mostrarsi in un nuovo spettacolare gameplay trailer, rilasciato nelle scorse ore da GSC Game World che esibisce nel dettaglio il comparto tecnico e le scene d’azione.

L’attesa esclusiva Xbox sarà disponibile gratuitamente anche al day one su Game Pass (lo trovate in sconto su Amazon), ma sarà disponibile anche su PC tramite Steam, Epic Games Store e GOG.

L’assenza di informazioni e i rinvii arrivati principalmente a causa della guerra in Ucraina avevano fatto pensare a un possibile rinvio al 2024 o al 2025: fortunatamente, l’ipotesi era stata già smentita dagli sviluppatori e ribadita anche nel nuovo trailer, che potete visualizzare voi stessi in apertura.

Il nuovo filmato rilasciato dal team di sviluppo ci conferma infatti che Stalker 2 sarà ufficialmente disponibile nel 2023: per il momento non sappiamo ancora esattamente in quale mese sarà rilasciato, ma stando a una prima grafica ufficiale il lancio potrebbe essere previsto entro il prossimo giugno.

In ogni caso, il nuovo trailer dalla durata di circa 2 minuti e 15 secondi ci permette di vedere molto più da vicino le scene d’azione, con sparatorie e una narrativa che si preannuncia essere carica di tensione.

Appare inoltre sicuramente impressionante anche la grafica e i modelli dei diversi protagonisti: Unreal Engine 5 permette infatti a Stalker 2 di esibire un comparto tecnico di primo livello.

Dato che il 2023 è stato ufficialmente confermato come anno d’uscita della nuova produzione GSC Game World, adesso è possibile affermare che Stalker 2 è indubbiamente uno dei giochi più attesi dai fan Xbox per il prossimo anno.

ComicBook segnala anche che gli sviluppatori hanno voluto dedicare questa presentazione «a coloro che hanno compiuto il sacrificio estremo per proteggere l’Ucraina», ringraziando anche i fan per il supporto dimostrato loro in questo periodo estremamente complicato.

Inutile sottolineare infatti che lo sviluppo di questo titolo è diventato molto più significativo dopo i recenti avvenimenti, che hanno visto perfino gli stessi sviluppatori lottare in prima linea per difendere il loro paese dall’aggressione.