Stalker 2, Xbox conferma ufficialmente il rinvio: ecco quando uscirà

Xbox + Bethesda Showcase 2022 è stato sicuramente un evento ricco di grandi annunci, ma nel quale non sono passati inosservati alcuni grandi assenti: uno di questi è Stalker 2, l’attesa esclusiva di GSC Game World sulla quale è però arrivata una conferma sul lancio.

Una nuova grafica pubblicata dalla stessa Xbox ha infatti confermato ufficialmente che l’attesa esclusiva, che sarà disponibile fin dal day one su Game Pass (potete trovare l’abbonamento in sconto su Amazon), è stata costretta a saltare il 2022.

Un annuncio sicuramente prevedibile e comprensibile, date le difficoltà che lo studio ha riscontrato a causa della guerra in Ucraina, costretto a mettere in pausa lo sviluppo per trasferirsi e mettere in salvo quante più persone possibili.

Solo poche settimane fa era però arrivato un importante aggiornamento sulla situazione, confermando che lo sviluppo di Stalker 2 sta ufficialmente proseguendo: di conseguenza, ci sarà ancora tanto lavoro da fare.

Come potete vedere voi stessi qui sopra nell’infografica ufficiale rilasciata da Xbox, non è passata inosservata l’assenza del titolo dalla line-up del 2022, confermando invece che i giocatori potranno giocare alla nuova produzione di GSC Game World solo nel 2023.

Dopo un ulteriore rinvio avvenuto all’inizio dell’anno, gli sviluppatori avevano svelato che Stalker 2 sarebbe uscito l’8 dicembre del 2022: sfortunatamente, l’inizio della guerra in Ucraina ha capovolto completamente qualunque piano, obbligando il team ad avere priorità decisamente più importanti.

Fortunatamente, gli sviluppatori sono riusciti a mettersi in salvo, ma avranno bisogno di tutto il tempo necessario per lo sviluppo: al momento non è chiaro in quale finestra temporale del 2023 sia previsto il lancio, ma è stato confermato che non appena sarà pronto i giocatori iscritti a Xbox Game Pass potranno giocarci senza costi aggiuntivi.

In ogni caso, la grafica segnala tutti i giochi previsti entro i prossimi 12 mesi, dunque è plausibile aspettarsi un possibile lancio entro la fine di giugno 2023, salvo ulteriori rinvii.

GSC Game World non ha ancora commentato il rinvio, trapelato a sorpresa proprio grazie alla nuova infografica di Xbox, ma qualora arrivassero ulteriori novità sulla vicenda vi terremo prontamente aggiornati.

Nel frattempo, gli sviluppatori hanno confermato che non venderanno alcuna copia del gioco in Russia, oltre ad aver preso la decisione di cambiare il nome del titolo per rivendicare ulteriormente la propria identità.