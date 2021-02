Stadia, è davvero finita? Ecco quanti titoli arrivano nel 2021

Non sono stati sicuramente mesi facili per Stadia, la piattaforma streaming di Google alle prese con un improvviso cambio di direzione.

L’azienda statunitense all’inizio del mese ha infatti deciso di chiudere i propri studi interni dedicati allo sviluppo di videogiochi esclusivi.

Una mossa che ha lasciato spiazzate molte persone, con quello che è parso un vero e proprio colpo del KO a sorpresa e sul più bello.

Ma Google pare non avere ancora intenzione di gettare la spugna, e ha dunque deciso di annunciare l’arrivo di tantissimi nuovi giochi per i suoi abbonati.

Come riportato infatti da Video Games Chronicle, è comparso infatti un nuovo post nel Stadia Community Blog, che svela solo alcuni dei lanci previsti per i prossimi mesi.

Tra i tanti titoli annunciati per la piattaforma vi sono, ad esempio, Shantae: Half-Genie Hero e Shantae: Risky’s Revenge per il mese di febbraio, FIFA 21 il 17 marzo e Judgment ad aprile.

I giochi attualmente annunciati per Google Stadia.

Ma Google annuncia che questo è solo l’inizio:

«Nelle prossime settimane e mesi, i giocatori potranno aspettarsi di trovare di tutto, da RPG pieni di azione a titoli co-op competitivi fino ai platformer veloci. Questi giochi rappresentano solo un assaggio degli oltre 100 giochi che saranno aggiunti nello store di Stadia per i nostri giocatori nel 2021».

Pare quindi che Google non abbia intenzione di staccare la spina al proprio servizio nel breve periodo, volendo invece continuare a supportarlo durante tutto l’anno con molti giochi appartenenti a diversi generi.

Vedremo se questa mossa riuscirà a conquistarsi la fiducia di ulteriori videogiocatori, sicuramente vacillante dopo le ultime notizie.

Uno degli oltre 100 titoli previsti per quest’anno alla fine però non arriverà su Stadia, a causa di un ban su YouTube ritenuto ingiusto dal creatore.

Intanto, per tutti coloro fossero in possesso di un abbonamento Stadia Pro, vi ricordiamo che Little Nightmares II è disponibile senza alcun costo aggiuntivo.