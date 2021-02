Little Nightmares II gratis su Stadia Pro, ecco come averlo

A sorpresa, Little Nightmares II è disponibile fin dal day one di oggi senza alcun costo aggiuntivo su Stadia Pro.

Questo vuol dire che gli abbonati al servizio di gioco in streaming possono già ottenere il secondo capitolo della serie di Tarsier Studios appena uscito.

Per abbonarvi, non dovrete far altro che raggiungere questa pagina e acquistare una sottoscrizione da 9,99 euro al mese.

Una volta fatto, vi basterà cliccare sull’icona del titolo che troverete nella libreria e potrete iniziare a giocare direttamente nel vostro browser.

Non si tratta del solo gioco gratis ora su Stadia Pro: ogni mese ne vengono aggiunti altri, come su PlayStation Plus, e qui potete trovare quelli di febbraio.

Se avete domande su come funzionano Stadia o Stadia Pro, oppure volete capire se potete avere un mese gratis, vi rimandiamo alla nostra FAQ completa.

La piattaforma ha subito un brutto colpo la scorsa settimana, quando è stato annunciata la chiusura degli studi al lavoro sui contenuti originali di Google, ma a quanto pare non ha intenzione di gettare la spugna.

Quanto al gioco, non perdetevi la video recensione di Little Nightmares II del nostro Domenico Musicò, in cui abbiamo discusso delle qualità di questo sequel.