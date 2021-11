Squid Game, il videogioco è gratis e conquista Steam e Twitch

Nonostante siano ormai passate molte settimane dal debutto, Squid Game – la serie TV sudcoreana trasmessa da Netflix divenuta in breve tempo un fenomeno inarrestabile – non accenna a voler passare di moda.

Lo show ispirato a Battle Royale è infatti diventato lo show più visto sulla piattaforma streaming diventando in una manciata di settimane uno dei contenuti più visti di tutti i tempi.

Senza contare che anche un big come GTA V ha deciso di omaggiare la serie, in una maniera che rende omaggio ai giochi mortali visti nello show.

Per non parlare del fatto che un gruppo di modder ha deciso di usare il sistema di creazione di giochi noto come Core per ricreare le sfide presenti nella serie di successo di Netflix.

Ora, come riportato anche da Polygon, si è deciso di andare ancora oltre: visto che al momento non esiste un videogioco ufficiale basato sull’action-drama di Hwang Dong-hyuk, qualcuno ha deciso di ovviare alla mancanza.

Un knockoff multiplayer chiamato Crab Game è stato rilasciato su Steam alla fine di ottobre: fondamentalmente, si tratta di un gioco multiplayer gratuito ispirato proprio a Squid Game.

I giocatori possono entrare nelle varie lobby e provare a sopravvivere attraverso una serie di giochi battle royale ispirati a quelli della serie.

A quanto pare, in pochissimo tempo Crab Game è diventato un successo su Steam, con più di 30mila giocatori in contemporanea, per numeri da capogiro.

Ma non solo: anche su Twitch, il titolo sta attirando più di 20mila spettatori, superando big come Final Fantasy 14 Online, PUBG Battlegrounds, Overwatch e Rocket League.

È possibile scaricare Crab Game per PC Windows su Steam. Le versioni Mac e Linux di Crab Game sono disponibili su Itch.io, ma richiedono Steam in esecuzione in background.

Avete letto anche che Squid Game è stato acclamato anche dall’artista BossLogic, il quale ha deciso di omaggiarlo a modo con un crossover dedicato ad Among Us davvero unico nel suo genere?

Inoltre, uno dei giochi mortali della serie più famosi in assoluto è stato ricreato in Unreal Engine, dandoci un’idea di come sarebbe un videogioco ufficiale dedicato allo show.

Per concludere, è stata anche pubblicata anche una sorprendente versione PSOne di Squid Game, come fosse un vero e proprio videogioco a 32-bit.