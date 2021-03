Square Enix ha ancora giochi da annunciare per inizio 2022

Square Enix ha chiarito, in una breve Q&A pubblicata a margine della presentazione dei conti per la fine dell’anno fiscale, di avere ancora giochi da annunciare per inizio 2022.

Il publisher giapponese ha in programma il lancio di più titoli nei quali ripone aspettative importanti, come riferito nel documento pubblicato sul sito ufficiale.

La notizia arriva pochi giorni dopo la firma di un accordo con Forever Entertainment per la produzione di remake basati su una storica IP del gruppo.

«Abbiamo programmi per lanciare molteplici titoli per i quali abbiamo alte aspettative nell’anno fiscale 2022/3», ha spiegato Square Enix.

Questo anno fiscale terminerà a marzo 2022, per cui la presentazione di tali titoli potrebbe essere prossima.

Tra questi troviamo «alcuni che devono essere ancora annunciati» all’infuori dei prodotti già presentati di recente.

Com’è noto, gli studi dell’editore stanno lavorando a produzioni piccole e grandi, e per una pletora di piattaforme.

I tripla-A comprendono Project Athia e Final Fantasy XVI, mentre la collaborazione con Platinum Games per Babylon’s Fall non ha dato ancora frutti.

Inoltre, dopo il reveal dell’upgrade per PS5, resta da presentare Final Fantasy VII Remake Parte 2, che al momento sembra il maggiore indiziato.

A tal riguardo, è stato svelato un cambio in corsa alla guida del progetto, con Tetsuya Nomura che ha lasciato il ruolo di director.

Non si fatica comunque ad immaginare che Square Enix abbia ancora degli assi nella manica, se consideriamo che in una singola serata ha annunciato ben tre titoli basati sul solo Final Fantasy VII.

Di cosa si tratti, e soprattutto come faccia ad uscire in tempi relativamente così brevi, non lo sapremo prima di qualche mese, almeno.