Final Fantasy VII Remake Parte 2 non sarà più diretto da Tetsuya Nomura, Square Enix ha rivelato nella notte.

Nomura ha vestito i panni di co-director per la Parte 1, guidando di fatto il team che ha curato il rifacimento del classico.

Il ruolo di director sarà occupato interamente da Naoki Hamaguchi, che è stato il co-director del creatore di Kingdom Hearts sulla prima parte del Remake.

Per i fan di Nomura, ci sono comunque buone notizie, come rivelato da Famitsu (via Twinfinite): il giapponese non lascerà il progetto e neppure Square Enix.

Per lui è stato pensato un ruolo di creative director globale della serie di Final Fantasy VII, una figura necessaria adesso che la gamma di titoli ispirati al classico si è ampliata ulteriormente.

Square Enix ha infatti in cantiere un rifacimento in stile Pocket Edition per l’intera saga di FFVII e addirittura un battle royale per mobile, e oltre alla Parte 2 è stato svelato anche un upgrade con episodio aggiuntivo per la Parte 1 su PS5.

Quanto ad Hamaguchi, si tratta del project leader di Mobius Final Fantasy, del main programmer di Lightning Returns Final Fantasy XIII, e di una personalità che ha avuto varie mansioni su XII, XIII, XIII-2 e XIV.

Un uomo di Final Fantasy, insomma, il che dovrebbe assicurare come la Parte 2 del Remake sia in buone mani.

Per il momento, sappiamo soltanto che il progetto è ben avviato e sarà piuttosto diverso da quanto si aspettano i fan dell’originale, ma non abbiamo visto alcunché e non siamo a conoscenza delle tempistiche per il lancio.