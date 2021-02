Final Fantasy VII Ever Crisis annunciato a sorpresa (e non solo)

A sorpresa, Square ha annunciato Final Fantasy VII Ever Crisis. Si tratta, di fatto di una “pocket edition” a episodi del settimo capitolo. Uscita nel 2022 per mobile.

Il gioco coprirà l’intera compilation di titoli ispirati al settimo capitolo: Final Fantasy VII, Crisis Core: FFVII, Final Fantasy Advent Children, Dirge of Cerberus: FFVII e Before Crisis: FFVII.

The second mobile game we're presenting today is @FinalFantasy VII Ever Crisis.

It's a chapter-structured single player game covering the whole of the FFVII timeline – including the events of the original game and the FFVII compilation titles. pic.twitter.com/jFJVslYks0

