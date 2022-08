Spider-Man Remastered, arriva Venom (ed è scatenato, grazie ai fan)

Sony ha finalmente dato l’ok al rilascio della versione PC di Marvel’s Spider-Man Remastered, uno dei giochi più significativi tra quelli dedicati all’Arrampicamuri.

Il team di sviluppo americano Insomniac, autori anche dello spin-off su Miles Morales (che trovate anche su Amazon) è stato infatti chiamato a raccogliere il testimone del gioco originale e portarlo su personal computer.

Nella nostra recensione vi abbiamo del resto spiegato che «gli utenti possono finalmente mettere la mani sulla versione migliore del primo titolo, che beneficia del supporto alle nuove tecnologie per vivere una più che dignitosa seconda giovinezza».

Ora, in attesa di vederlo in azione nel sequel ufficiale, qualcuno ha ben pensato di innestare Venom all’interno del gioco, per un risultato davvero notevole.

Come riportato anche da Mp1st, in mezzo al mare di mod per Marvel’s Spider-Man Remastered su PC, è infatti arrivata quella più attesa dai fan dei fumetti della Casa delle Idee.

La mod Venom innesta infatti il Protettore Letale all’interno dell’avventura, completamente giocabile e davvero molto fedele alla controparte fumettistica.

Su Nexusmods, l’utente theheeper ha caricato la mod (che può essere scaricata qui), che mostra il personaggio con tanto di simbionte nero e la lunga lingua che fuoriesce dalla sua bocca dentata.

Il modello del personaggio Venom proviene in ogni caso dal crossover Fortnite x Venom, anche se non sembra affatto fuori luogo all’interno del gioco dedicato a Spider-Man di Insomniac.

Restando in tema, qual è la versione migliore di Marvel’s Spider-Man Remastered? Un video lo svela, fugando così ogni dubbio.

Ma non solo: alcuni mesi fa un bug potrebbe aver svelato il design della tuta simbionte che poi diventerà parte integrante di Venom, nel sequel del gioco attualmente in lavorazione.

Infine, avete letto anche che una vera e propria Spider-Man Unreal Engine 5 Tech Demo è scaricabile gratis, a partire da ora?