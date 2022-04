C’è una demo di Spider-Man in Unreal Engine 5 che potete scaricare gratis

Spider-Man è sicuramente un personaggio che non ha bisogno di presentazioni, specie nel mondo dei videogiochi (da sempre affollato di titoli dedicati all’Arrampicamuri).

L’ultimo open world dedicato all’Amichevole Spider-Man di Quartiere (che trovate anche su Amazon a prezzo davvero molto interessante) ha infatti dalla sua una fan base realmente impressionante.

Ora, mentre la remaster su PS5 è diventata ancora più bella da vedere, qualcuno ha ben pensato di dare vita a una tech demo in Unreal Engine 5 altrettanto sorprendente.

Ricordate infatti quanto visto con la demo dedicata a Superman apparsa in rete alcune settimane fa? Adesso è infatti il turno dell’Uomo Ragno.

Come riportato anche da DSO Gaming, una vera e propria Spider-Man Unreal Engine 5 Tech Demo è infatti scaricabile gratis, da ora.

Analogamente alla demo vista per l’Uomo d’Acciaio, anche questo progetto dell’Uomo Ragno utilizza l’ambientazione di Megacity tratta da The Matrix Awakens.

Come tale, questo progetto può darci naturalmente un assaggio di come potrebbe essere un gioco dedicato all’Uomo Ragno in pura salsa next-gen. Se vi va, potete scaricare il tutto da qui.

Entrando più nel dettaglio, ‘dwr’ ha usato lo Spider-Man di Lewis Fiford (il quale aveva lavorato a un progetto dell’Uomo Ragno ma basato su Unreal Engine 4).

Tale ‘dwr’ ha infatti preso in prestito il personaggio con tutte le sue animazioni e lo ha importato nel progetto Megacity per Unreal Engine 5: come potete notare, le animazioni e i movimenti di Spider-Man non sono perfetti, sebbene si tratti di una bella demo tecnica per i fan.

Parlando ancora di Spidey, avete letto che uno sviluppatore del gioco di Spider-Man del 2000 ha ammesso di essere ‘assolutamente pronto’ a lavorare su un remaster del classico a 32-bit?

Ma non solo: il secondo capitolo di Marvel’s Spider-Man dovrebbe introdurre anche la tuta simbionte di Venom, tanto che un bug potrebbe aver svelato quale sarà il suo look finale.