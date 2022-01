Marvel’s Spider-Man 2, un bug “svela” il design della tuta simbionte

Marvel’s Spider-Man 2 ha già promesso di essere un sequel ancora più spettacolare del primo capitolo, grazie anche alla già anticipata premessa di Venom come uno dei villain principali da affrontare.

Dopo l’ottimo lavoro già svolto con Marvel’s Spider-Man e il capitolo spin-off dedicato a Miles Morales, c’è dunque tanta attesa nei confronti del sequel per via del suo enorme potenziale narrativo e di gameplay.

Il fatto che nello spettacolare reveal trailer, che Insomniac ha già confermato non essere stato realizzato in CGI, sia già stato svelato questo pericolosissimo personaggio ha anche lasciato un forte indizio su uno dei tanti costumi che dovrebbe essere possibile ottenere nel sequel: stiamo naturalmente parlando dell’iconica tuta simbionte.

Sebbene non sia ancora stata svelata ufficialmente, un curioso bug del primo capitolo potrebbe aver già involontariamente dato un’idea di quello che sarà il design del costume nel sequel.

Come riportato da Game Rant, l’utente Reddit Lovekiller745 ha riscontrato un errore decisamente singolare: le texture del costume Advanced del supereroe non si sono caricate a dovere, rivelando un design estremamente simile a quello della tuta simbionte.

Spider-Man appare così con un costume, almeno per quanto riguarda la parte superiore del corpo, completamente colorato di nero con il visibile simbolo del ragno bianco.

Pur trattandosi chiaramente di un errore di gioco, molti fan l’hanno interpretata come un’anticipazione di quello che sarà il design della tuta nel sequel di Marvel’s Spider-Man: potete ammirare voi stessi il risultato nelle seguenti foto scattate dall’utente.

La somiglianza con la tuta simbionte vista nei fumetti è talmente impressionante da aver spinto più di un fan a ritenere, scherzosamente, che questo non sarebbe altro che un esperimento di Insomniac per testare le reazioni del pubblico.

Curiosamente, gli utenti hanno anche sottolineato come effettivamente la tuta simbionte era prevista su Marvel’s Spider-Man, ma fu scartata prima del lancio, rendendo dunque molto probabile che l’idea possa essere ripresa nel sequel.

Non resta dunque che aspettare di ricevere nuove notizie su Marvel’s Spider-Man 2, che nel frattempo potrebbe anche decidere di introdurre un amato personaggio, e scoprire se sarà effettivamente questo il design scelto.

Ricordiamo che Marvel’s Spider-Man è stato così apprezzato da essere riuscito a ispirare perfino Spider-Man No Way Home, l’ultimo film dedicato al famoso supereroe: una delle mosse di combattimento è stata infatti ripresa direttamente dal videogioco, come ammesso dallo stesso attore.