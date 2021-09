Marvel’s Wolverine arriva su PS5 grazie a Insomniac Games

Non c’è stato spazio solo per Marvel’s Spider-Man 2 sul palco di PlayStation Showcase: a sorpresa, infatti, abbiamo visto anche un assaggio di Marvel’s Wolverine, e questo è stato decisamente inatteso.

Il video ci ha mostrato il celebre personaggio pronto a tirare fuori i suoi proverbiali artigli, con l’avventura che sarà ancora una volta firmata dai ragazzi di Insomniac Games.

Potete vedere il video integrale di seguito.

Attraverso una nota su PlayStation Blog, Insomniac Games ha raccontato di aver avuto in mente già da un po’ di tempo l’idea di realizzare un videogioco dedicato proprio a Wolverine: tantissimi, nel team, sono infatti dei grandi fan del personaggio.

Il gioco sarà guidato dalla direzione creativa di Brian Horton, mentre il game director sarà Cameron Christian – già director di Miles Morales.

Come spiegato da Insomniac:

Avere la possibilità di costruire un nuovo universo completamente originale per Spider-Man e ora per Wolverine è un onore grandissimo per il nostro team. Siamo davvero grati alla famiglia di Sony Interactive Entertainment, per averci dato l’opportunità di sviluppare questi giochi – e a Marvel per averci concesso la fiducia di lavorare con i suoi personaggi.