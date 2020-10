Spider-Cat è diventato l’eroe del web (e appare sulla cover del gioco!)

In questi giorni, Insomniac Games sta rilasciando una valanga di informazioni sul suo prossimo titolo in uscita su PS5 (e PS4), ossia Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

Dopo l’ultimo trailer (che mostra i due Spider-Men in azione), e tutte le specifiche su risoluzione, costumi speciali e poteri Venom, durante la serata di ieri i colleghi di Game Informer hanno rilasciato un video che ha mandato letteralmente in estasi i fan dell’Uomo Ragno (e non solo loro, a dire il vero).

Il nuovo video ha infatti presentato al mondo “Spider-Cat”, il nuovo e simpatico amico a quattro zampe di Miles che a quanto pare non sarà solo un orpello fine a se stesso: il felino aiuterà infatti l’Arrampicamuri a colpire i nemici, per poi tornare a riposare nello zainetto fissato sulle spalle del protagonista.

A quanto pare, l’internet e i social sono letteralmente impazziti dallo Spider-Cat, tanto che i commenti entusiasti si sprecano:

Quando perdi Spider-Cat in missione.

O mio Dio, il gatto! Lo Spider-Gatto!

Spider-Cat? O mio Dio! Miles Morales gioco dell’anno!

Ma non solo: Fandom ha pubblicato una fan art che mostra la cover del gioco con Spider-Cat in primo piano. Insomniac, per scherzare, ha chiesto di non spoilerare il retro della copertina reversibile del gioco.

Stop spoiling the reversible box art 🐈 https://t.co/xyvci41CQ7 — Insomniac Games (@insomniacgames) October 15, 2020

Smettetela di spoilerare la copertina reversibile del gioco.

Insomma, come un vero fulmine a ciel sereno, Spider-Cat è diventato un vero e proprio eroe a sé stante, in grado di ricevere il clamore dei fan dei fumetti Marvel Comics come mai prima d’ora.

Non ci sorprenderebbe quindi se, prima del lancio del titolo nei negozi, Insomniac non decida davvero di regalarci altre sorprese legate al simpatico “felino ragno”. La speranza è l’ultima a morire.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales è atteso per il 12 novembre negli Stati Uniti e Giappone, e il 19 novembre Europa (Italia inclusa), al lancio di PS5.