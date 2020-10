Spider-Man: Miles Morales, il nuovo trailer mostra i due eroi insieme!

L’uscita di Marvel’s Spider-Man: Miles Morales si avvicina ogni giorno di più: il ritorno dell’Arrampicamuri su PS5 – e PS4 – è davvero molto atteso dai fan, tanto che lo sviluppatore Insomniac Games continua a emozionare i fan con nuove foto e video dedicati al gioco.

Ora, è la redazione di Game Informer (via GameRant) ad aver rilasciato un nuovo e sorprendente trailer dedicato al titolo. Il video, visionabile poco più in basso, pone l’accento anche sull’incontro da i due Uomo Ragno, vale a dire Miles Morale e Peter Parker.

Ecco il trailer, nel player sottostante:

Com’è possibile capire anche dal filmato poco sopra, la trama di Marvel’s Spider-Man Miles Morales sarà ambientata subito dopo la fine del primo capitolo (vale a dire Marvel’s Spider-Man). Le strade di Harlem sono prese d’assalto da una guerra civile e sarà compito di Miles/Spider-Man risolvere la questione, con indosso la calzamaglia dell’Arrampicamuri.

Sicuramente, pur non trattandosi di un sequel vero e proprio (ma di uno spin-off standalone a tutti gli effetti), il gioco sembra incarnare a pieno lo spirito dell’eroe creato da Brian Michael Bendis e Sara Pichelli.

Poco sotto, potete visionare la bellissima cover del nuovo numero di Game Informer dedicata a Spidey (disegnata dalla stessa Pichelli).

La cover di Game Informer.

Avete già letto in ogni caso che la campagna virale ha preso il via con alcuni articoli (finti) del Daily Bugle? E che i salvataggi potranno essere trasferiti da PS4 a PS5, per chiunque deciderà di prendere la versione next-gen del gioco?

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales è atteso per il 12 novembre negli Stati Uniti e Giappone, e il 19 dello stesso mese in Europa, visto che il titolo farà sicuramente parte della lineup di PS5.