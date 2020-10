Spider-Man: Miles Morales, Spider-Cat è l’eroe che meritiamo ora!

Su Marvel’s Spider-Man: Miles Morales vi abbiamo rivelato un gran numero di informazioni dettagliate, incluso l’ultimo trailer (coi due Spider-Man in azione), oltre ai dettagli su risoluzione, costumi speciali e altro ancora.

Ora, però la redazione di Game Informer ha deciso di anticiparci un “ospite speciale” che non potrà che mandare letteralmente in estasi i fan dell’Arrampicamuri (e quelli degli amici a quattro zampe).

Ecco “Spider-Man”, il nuovo amico felino di Miles che aiuterà il nostro eroe a colpire i vari avversari che troverà sul suo cammino (anche se come nome avremmo preferito Spider-Cat), per poi tornare a riposare in un comodo zainetto sulle spalle del protagonista!

In una clip di gioco esclusiva, è infatti possibile vedere per la prima volta l’incontro tra Miles e il suo nuovo compagno felino.

Si tratta sicuramente di un extra che farà la gioia di tutti gli amanti dei simpatici animali pelosi (anche perché vedere un gatto con la maschera da Uomo Ragno non è di certo una cosa che capita tutti i giorni).

La trama di Marvel’s Spider-Man Miles Morales prenderà il via subito dopo la fine del primo capitolo (vale a dire Marvel’s Spider-Man, uscito ormai diversi mesi fa su console PlayStation 4). Le strade di Harlem sono diventate un terreno di scontro per via di una guerra civile tra bande rivale: sarà quindi compito di Miles/Spider-Man mettere la parola fine a questa nuova minaccia, ovviamente indossando la calzamaglia dell’Arrampicamuri.

Ricordiamo in ogni caso che Marvel’s Spider-Man Remastered per PS5 non sarà rilasciato in versione fisica, come dichiarato alcuni giorni fa dallo sviluppatore Insomniac Games, bensì come bonus speciale della Marvel’s Spider Man: Miles Morales Ultimate Edition (sempre relativamente alla versione next-gen su console Sony)

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales è atteso per il 12 novembre negli Stati Uniti e Giappone, e il 19 novembre Europa (Italia inclusa), al lancio di PS5.