Alan Wake 2, confermata la versione fisica!

Sam Lake di Remedy ha confermato sul palco della Summer Game Fest 2024, che Alan Wake 2 vedrà la luce in versione fisica!

Il gioco su disco arriverà non solo una edizione standard, ma anche una Collector's Edition che arriverà in autunno. I pre-ordini prenderanno il via da domani.

Advertisement

Ma non solo: Night Springs sarà rilasciato nelle prossime ore, dando modo ai giocatori di immergersi nel primo DLC del gioco.

Nel caso non lo sapeste, Night Springs proporrà tre personaggi giocabili (tra cui il protagonista di Quantum Break e Jesse Faden direttamente da Control) in scenari alternativi decisamente inquietanti, che hanno permesso a Remedy di spingersi ancora oltre (come se già non fossero abbastanza visionari di loro).

Questa espansione avrà a che fare proprio con lo show visto nel gioco originale. Ricordiamo anche che Alan Wake 2 avrà dalla sua due DLC con nuovi elementi di storia che, come noto, ci porteranno a scoprire nuovi elementi della storia dello scrittore maledetto.

La descrizione via PS Blog del DLC recita:

«Night Springs... una città immaginaria, piena di emozioni e bizzarrie, dove il familiare diventa strano. Night Springs... una serie televisiva per cui Alan Wake ha scritto. Night Springs... la prima espansione di Alan Wake 2, il pluripremiato survival horror di Remedy Entertainment, esce domani, 8 giugno, su PlayStation 5! Nei suoi tre episodi autoconclusivi, l'espansione Night Springs presenta tre modi in cui Alan Wake ha cercato di trovare la via d'uscita dai loop infiniti del Luogo Oscuro. Si potrà giocare nei panni di tre personaggi del mondo di Alan Wake. Anche se a prima vista risulteranno familiari, sono gli echi di Night Springs, archetipi basati su personaggi già incontrati dai giocatori.»

L'espansione esce quindi oggi, 8 giugno 2024. Restiamo ora in attesa dei dettagli dell'edizione fisica di Alan Wake 2.

Sicuramente, si tratta in ogni caso di una notizia molto attesa da moltissimi giocatori che dimostra ancora una volta come le edizioni fisiche siano dure a morire (nonostante avessimo espresso più di una preoccupazione in un nostro speciale dedicato).

Se volete recuperare tutte le news e i trailer dalla Summer Game Fest 2024 cliccate a questo indirizzo per il nostro recap.

Infine, se vi va di supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.