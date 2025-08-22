Konami vuole rendere davvero Metal Gear Solid Delta la migliore versione possibile del terzo capitolo della storica saga ideata da Hideo Kojima, confermando il ritorno in grande stile di uno dei minigiochi più interessanti e originariamente nascosti.

Con un breve comunicato pubblicato sui social e un aggiornamento pubblicato sul proprio sito ufficiale, il publisher ha infatti confermato il ritorno del minigioco Guy Savage, con una nuova modalità che promette di essere molto interessante.

Questo nuovo minigioco, intitolato "GUY SAVAGE Δ", potrà essere sbloccato ancora una volta semplicemente giocando — presumibilmente ancora una volta come easter egg per i fan storici — oppure completando la campagna principale, quando diventerà automaticamente disponibile come modalità aggiuntiva.

Konami ha inoltre annunciato per l'occasione una partnership con PlatinumGames, che ha sviluppato questa nuova edizione del minigioco: nel sito ufficiale, il publisher spiega che si tratta di una «versione totalmente re-immaginata che cattura l'essenza dell'originale».

Ricordiamo che il minigioco originale, che ci portava in una vera e propria sequenza di un incubo, cambiava completamente il gameplay trasformandosi in un hack-and-slash: il coinvolgimento di PlatinumGames è dunque inevitabilmente promettente, preannunciando una novità che potrebbe convincere anche i più nostalgici dello spin-off Rising, che ricordiamo esser stato curato proprio da quel team.

Restando in tema di novità in arrivo, colgo l'occasione per ricordarvi che Konami ha confermato anche l'arrivo di Fox Hunt, una modalità che raccoglierà l'eredità di Metal Gear Online. Tuttavia, sarà necessario attendere qualche mese rispetto all'uscita ufficiale di MGS Delta, prevista invece tra pochi giorni (potete prenotarlo su Amazon).

A tal proposito, proprio pochi istanti fa abbiamo pubblicato la recensione di Metal Gear Solid Delta: il nostro Marcello Paolillo vi ha raccontato che «è un remake che cammina sul filo del rasoio tra ammirazione e routine», molto fedele all'originale ma che, proprio per questo motivo, risente di meccaniche di venti anni fa.