Batman Arkham Shadow colpisce la Summer Game Fest

Alla Summer Game Fest è tornato anche Batman Arkham Shadow, un gioco solo in realtà virtuale in esclusiva per Meta Quest 3.

Sviluppato da Camoflaj, team già autore di Marvel's Iron Man VR, il titolo sarà legato all'Arkhamverse di Rocksteady.

Advertisement

Il nuovo video rilasciato in occasione dell'evento di stanotte non ha purtroppo mostrato chissà che, tanto che per vedere davvero il gioco in azione dovremo aspettare ancora un bel po'.

Anche la descrizione ufficiale del gioco purtroppo non rivela chissà quali dettagli significativi:

«Gotham City è in pericolo e tu se l'unico che può salvarla. Batman: Arkham Shadow, in arrivo a fine 2024, solo su Meta Quest 3».

In occasione dell'annuncio, era stato reso noto dagli sviluppatori che: «Dopo anni di lavoro nell'ombra, Camouflaj è orgogliosa di annunciare il suo prossimo gioco, Batman: Arkham Shadow, che sta arrivando in esclusiva su Meta Quest 3 più avanti quest'anno.»

E ancora: «[Batman: Arkham Shadow] sta venendo sviluppato per divenire la definitiva esperienza VR su Meta Quest 3, ricreando quell'autentico feeling da Arkham, in un modo però che fa leva sul senso di coinvolgimento unico che solo la VR può offrire».

Ricordiamo che la saga è nata con Batman Arkham Asylum, seguito da Batman Arkham City e Batman Arkham Knight, oltre al prequel Batman Arkham Origins.

Da allora, abbiamo anche avuto Batman: Arkham VR (uscito nel 2016), oltre al recente Suicide Squad: Kill the Justice League, sempre parte dell'Arkhamverse.

Chissà che nel futuro non possa esserci un altro single-player come piace a noi, piuttosto che giochi live-service o VR.

Se volete recuperare tutte le news e i trailer dalla Summer Game Fest 2024 cliccate a questo indirizzo per il nostro recap.

Infine, se vi va di supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.