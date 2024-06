Non aspettatevi grandi annunci alla Summer Games Fest, a quanto pare

Summer Game Fest 2024 si prepara ad infiammare l'estate dei videogiocatori, anche se a quanto pare forse sarebbe meglio ridimensionare le aspettative.

Dopo la morte dell'E3, la Summer Game Fest è diventata un punto di riferimento per molti sviluppatori in cerca di visibilità.

Lo show di due ore condotto da Geoff Keighley andrà in onda la notte tra venerdì e sabato e mostrerà un bel po' di titoli (viste anche le aziende presenti).

Tuttavia, pare che la maggior parte di questi giochi non saranno nuovi ed entusiasmanti, come ha dichiarato lo stesso Keighley in una recente Q&A su Twitch (via Rock, Paper, Shotgun):

«Ci saranno sicuramente nuovi annunci», ha detto, «ma lo show è in gran parte incentrato, credo, su giochi esistenti che hanno nuovi aggiornamenti per i fan».

Keighley ha confermato che molti giochi non saranno presenti: Metal Gear Solid Delta: Snake Eater non verrà mostrato, ad esempio, così come anche Kingdom Hearts 4 è fuori discussione, oltre a The Wolf Among Us 2.

Inoltre, non dobbiamo nemmeno aspettarci qualcosa sull'imminente sparatutto Judas, dal creatore di BioShock, né sui futuri giochi di Five Nights At Freddy's.

Keighley ha contrapposto la Summer Game Fest all'altra grande manifestazione, i The Game Awards, vero palcoscenico per gli annunci "grossi".

«I The Game Awards riservano di solito grandi sorprese, di cui siamo grati, e grandi rivelazioni. Questa [Summer Game Fest] è in gran parte incentrata su cose annunciate.»

Keighley ha comunque evidenziato alcuni giochi che faranno la loro comparsa, tra cui Monster Hunter Wilds, Kingdom Come 2: Deliverance, e Metaphor: Refantazio. Insomma, meglio di niente.

Ad ogni modo, sarà in ogni caso un evento da seguire: vediamo quindi tutte le conferenze già fissate per il calendario e le date della Summer Game Fest 2024, che torna anche quest'anno in sostituzione del vecchio E3.