Un gioco di Harry Potter gratis su PS Plus a settembre

Sempre dalla Summer Game Fest, è stato confermato l'arrivo su console e PC di Harry Potter: Quidditch Champions.

Quidditch Champions è un titolo multigiocatore competitivo che ha come protagonista lo sport magico più famoso del mondo.

Sviluppato da Unbroken Studios e pubblicato dall'etichetta Portkey Games, si tratta di un gioco standalone, in cui i giocatori possono affrontare partite e altre avventure su scopa insieme agli amici in una modalità multigiocatore competitiva.

Poco sotto, trovate il trailer mostrato pochi minuti fa in occasione della Summer Game Fest di stanotte.

Harry Potter: Quidditch Champions arriverà il 3 settembre prossimo su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Da notare che sarà rilasciato in forma gratuita via PlayStation Plus al day-one.

I giocatori potranno partecipare a competizioni di Quidditch assumendo i ruoli di Cercatore, Battitore, Portiere e Tiratore, proprio come si vede nelle varie versioni della serie.

A differenza di giochi come Hogwarts Legacy, Harry Potter Quidditch Champions si concentrerà maggiormente su partite in cui strategia e potenziamento della nostra squadra andranno di pari passo.

Sarà ovviamente possibile giocare (ovviamente) in modalità multigiocatore, così come sarà possibile giocare con o contro amici in partite ad alto tasso di magia.

Insomma, sulla carta sembra proprio che Harry Potter Quidditch Champions possa offrire un modo divertente per vivere l'esperienza di diventare un giocatore di Quidditch.

Ricordiamo anche che il gioco si era già mostrato diversi mesi fa in alcuni video leak, sebbene ora che abbiamo una data di uscita concreta non ci resta che aspettare di metterci sopra le mani.

