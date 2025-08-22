Proseguono anche oggi le distribuzioni dei giochi gratuiti del weekend di Prime Gaming, riservate da Amazon in esclusiva per gli utenti iscritti al servizio in abbonamento.

Come parte dei vantaggi esclusivi riservati agli utenti iscritti ad Amazon Prime, il catalogo vi propone a partire da questo momento altri 2 giochi gratis da riscattare e scaricare su PC, che potranno essere vostri con pochi semplici clic.

Di seguito vi lasciamo alla breve lista completa dei nuovi omaggi da non lasciarvi scappare:

Prime Gaming: giochi gratis del 22 agosto 2025

Il più interessante è sicuramente la Silver Box Classics, raccolta che include ben 4 adattamenti classici di Dungeons & Dragons: si tratta nello specifico di Heroes of the Lance, Dragons of Flame, War of the Lance e Shadow Sorcerer.

Questa raccolta potrà essere vostra riscattandola tramite GOG, ovviamente senza alcun tipo di acquisto aggiuntivo necessario: basterà semplicemente avere un account sul noto store.

Per quanto riguarda invece Labyrinth City, potrete giocarlo direttamente dall'apposita app di Amazon Games: in entrambi i casi, i giochi resteranno disponibili gratis per sempre dopo averli riscattati, dunque potrete scaricarli anche in seguito tutte le volte che vorrete.

Dovrete però affrettarvi per fare vostri questi nuovi omaggi: Silver Box Classics resterà disponibile per il riscatto fino al 24 settembre 2025, menre per Labyrinth City avrete tempi più generosi, dato che rimarrà in catalogo fino al 22 ottobre 2025.

Come sempre il mio consiglio è quello di procedere il prima possibile con il riscatto, così da non rischiare di dimenticarvene e godervi fin da subito i vostri nuovi omaggi con cui divertirvi per tutto il fine settimana.

Vi ricordo allo stesso tempo che questi non sono certo gli unici giochi resi disponibili nel corso delle ultime settimane: i giveaway di agosto si concluderanno la scorsa settimana, ma già all'interno di questo mese sono stati resi disponibili altri 7 titoli da fare vostri, qualora vi fossero sfuggiti.