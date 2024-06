La Summer Game Fest 2024 è un salasso: ecco i listini per i trailer

Eventi come la Summer Game Fest 2024, ma anche il defunto E3, sono ovviamente dei palchi molto importanti per far conoscere i propri videogiochi. I produttori pagano ovviamente un prezzo per poter inserire il proprio trailer all'interno di queste rassegne, e Geoff Keighley si fa pagare parecchio a quanto pare.

Come riporta Esquire in un lunghissimo report creato da indagini e testimonianze degli insider, un trailer di un minuto può costare fino a $250mila.

I costi per pubblicare un trailer nella serata di apertura della Summer Game Fest partono da $250mila per 1 minuto, $350mila per 1.5 minuti, $450mila per 2 minuti e $550mila per 2.5 minuti.

«Questi spettacoli sono davvero dannatamente costosi», ha detto un insider ai microfoni di Esquire.

Non tutti i trailer hanno un costo, però. Le «posizioni guadagnate editorialmente» vengono date gratuitamente e sono probabilmente riservati a grandi annunci da parte di grandi aziende come Sony, Nintendo e Microsoft. Detto semplice: quei videogiochi che fanno più comodo alla Summer Game Fest 2024 e non il contrario.

Inutile dire che, per molti studi più piccoli e indipendenti, queste somme sono astronomiche e rappresentano a volte molto più dell’intero budget di marketing per un singolo gioco.

«Gli attuali livelli di prezzo rendono il Summer Game Fest un obiettivo irraggiungibile per la maggior parte degli sviluppatori ed editori indipendenti», ha detto un professionista delle PR a Esquire.

a queste informazioni fa eco anche Kotaku, riportando anche i prezzi degli stand per chi decide di avere anche una presenza fisica alla fiera.

Per un badge di partner di sviluppo commerciale, che garantisce l'accesso allo spettacolo solo il 10 giugno, bisogna essere approvati e pagare $500. Una piccola cabina per riunioni private, che include posti a sedere per un massimo di sei persone, servizio al tavolo, parcheggio gratuito e sei badge per la Summer Game Fest, costa invece $50mila per tutti e tre i giorni o $20mila al giorno.

Per quanto riguarda la Summer Game Fest 2024, iniziata ufficialmente oggi, vi ricordiamo tutti gli appuntamenti e gli eventi da tenere in considerazione.