SpazioGames Awards 2024: i migliori giochi dell'anno per redazione e lettori

È di nuovo quel momento dell'anno – o degli sgoccioli dell'anno, dovremmo dire – dove ci si guarda indietro, si fanno bilanci e si prova a ripercorrere quanti e quali grandi videogiochi abbiamo vissuto negli ultimi dodici mesi.

Il 2024 è stato a suo modo un anno di continuità: ha portato avanti logiche e dinamiche viste nel 2023 – pur non replicandone i successi –, sia in positivo che in negativo. In termini di giochi, però, anche grazie al grande contributo del fronte indipendente, c'è stato comunque l'imbarazzo della scelta.

Così, come fatto negli anni precedenti (2020, 2021, 2022 e 2023), ci ritroviamo per l'appuntamento con i nostri (e vostri) SpazioGames Awards, i premi assegnati dalla nostra redazione e dai nostri lettori ai migliori videogiochi dell'anno.

Dopo le votazioni tenutesi nelle scorse settimane, oggi è il giorno di scoprire i vincitori nelle diverse categorie!

Come sono stati scelti i nominati

I nominati delle diverse categorie vengono individuati con una votazione interna redazionale. Ciascuno dei redattori che ha voluto partecipare poteva esprimere cinque voti (tutti per titoli differenti), che proponessero la candidatura di qualsiasi gioco ritenuto rilevante in quella categoria.

I voti dei redattori hanno tutti lo stesso peso: i cinque giochi che hanno avuto più voti in ogni categoria sono stati infine proposti come nominati per gli SpazioGames Awards. In caso di pari merito, passa il gioco con il voto più alto in sede di recensione (regola che vale per tutte le fasi dei premi).

Come si sono svolte le votazioni della redazione

Identificate le nomination, c'è stata una nuova votazione interna che ha coinvolto la redazione: ogni redattore ha espresso una singola preferenza per ciascuna categoria. Il gioco con più preferenze in assoluto ha vinto l'Award; anche qui, in caso di parità passa il gioco con il voto più alto in sede di recensione.

I voti di tutti i redattori hanno lo stesso peso.

Come si sono svolte le votazioni dei lettori

I nostri lettori hanno potuto votare, per scegliere i loro vincitori tra i nominati della redazione, tramite un sondaggio pubblico che abbiamo reso disponibile sulle pagine del nostro sito.

Ogni persona poteva esprimere il suo voto in ogni categoria solo una volta, con anche la possibilità di saltare delle categorie alle quali magari non si riteneva affine.

Gioco dell'anno su PlayStation

I nominati

Astro Bot

Helldivers II

Final Fantasy VII Rebirth

Silent Hill 2 Remake

Stellar Blade

La scelta della redazione

Vincitore: Astro Bot

La scelta dei lettori

Vincitore: Astro Bot (49,7%)

(49,7%) Seconda posizione: Final Fantasy VII Rebirth (23,8%)

(23,8%) Terza posizione: Silent Hill 2 Remake (14,3%%)

Il piccolo Astro è riuscito a mettere d'accordo tutti, con Astro Bot che ha conquistato sia la nostra redazione che i nostri lettori. Peraltro, le percentuali sono state molto simili, con il 49,7% del pubblico e il 50% nei voti espressi dalla nostra redazione.

In un anno dove le esclusive Sony di certo hanno sonnecchiato, il piccolo eroe di Team Asobi (GOTY ai The Game Awards) è stato una vera e propria celebrazione delle memorie collettive dei videogiocatori degli ultimi trent'anni, e non sorprende quindi che abbia conquistato – con anche una certa distanza – la prima piazza nel cuore di entrambe le votazioni.

Gioco dell'anno su Xbox

I nominati

Senua's Saga: Hellblade II

S.T.A.L.K.E.R. 2

Microsoft Flight Simulator 2024

Indiana Jones e l'Antico Cerchio

Dungeons of Hinterberg

La scelta della redazione

Vincitore: Indiana Jones e l'Antico Cerchio

La scelta dei lettori

Vincitore: Indiana Jones e l'Antico Cerchio (56,6%)

(56,6%) Seconda posizione: Senua's Saga: Hellblade II (20,7%)

(20,7%) Terza posizione: S.T.A.L.K.E.R. 2 (16,9%)

Anche qui, il lavoro svolto da MachineGames mette d'accordo redazione e lettori: Indiana Jones e l'Antico Cerchio è stato una bellissima sorpresa di fine anno, capace di farci vivere (in soggettiva, e non è stato male come si temeva!) le avventure dell'iconico archeologo avventuriero del cinema.

Se Indy ha vinto nel sondaggio dei voti del pubblico, sappiate che ha stravinto in quello redazionale, dove ha addirittura avuto il 75% delle preferenze dal nostro team.

Gioco dell'anno su Nintendo Switch

I nominati

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Princess Peach Showtime

Paper Mario: Il Portale Millenario

Mario & Luigi: Fraternauti alla carica

Luigi's Mansion 2 HD

La scelta della redazione

Vincitore: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

La scelta dei lettori

Vincitore: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (63,7%)

(63,7%) Seconda posizione: Mario & Luigi: Fraternauti alla Carica (17%)

(17%) Terza posizione: Luigi's Mansion 2 HD (9,4%)

Altro giro, altro plebiscito che vede concordi gli esiti di entrambe le votazioni: la nostra redazione ha voluto premiare le idee, il piglio e l'ingegno di The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, che ci mette nei panni della principessa Zelda costruendo sulle grandi pensate creative di Tears of the Kingdom e sullo stile irresistibile di Link's Awakening.

Si tratta di aspetti che sono piaciuti moltissimo anche ai nostri lettori: vero che la concorrenza quest'anno magari non era agguerrita (lo scorso anno Nintendo calò sia l'asso Tears of the Kingdom che quello Super Mario Bros. Wonder), ma Echoes of Wisdom ha stravinto anche nei voti dei lettori, con oltre il 63% delle preferenze.

Gioco dell'anno su PC

I nominati

Solium Infernum

Frostpunk 2

Final Fantasy XVI

Animal Well

Helldivers II

La scelta della redazione

Vincitore: Frostpunk 2

La scelta dei lettori

Vincitore: Final Fantasy XVI (33,1%)

(33,1%) Seconda posizione: Helldivers II (28,3%)

(28,3%) Terza posizione: Frostpunk 2 (24,3%)

Qui le cose cominciano a farsi più interessanti: tra gli esponenti del gaming su PC, la nostra redazione ha premiato con convinzione Frostpunk 2 – capace come non mai di mettere di fronte a un mondo forgiato anche dai click del giocatore.

I nostri lettori, invece, gli hanno assegnato il terzo posto, dimostrando particolare apprezzamento per l'arrivo su PC di prodotti che sono o di produzione di PlayStation, o ex esclusive PS5: a trionfare è stato infatti Final Fantasy XVI, incalzato a non troppa distanza da Helldivers II.

Miglior direction

I nominati

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Silent Hill 2 Remake

Metaphor: ReFantazio

Final Fantasy VII Rebirth

Astro Bot

La scelta della redazione

Vincitore: Metaphor: ReFantazio

La scelta dei lettori

Vincitore: Metaphor: ReFantazio (32,7%)

(32,7%) Seconda posizione: Astro Bot (22,1%)

(22,1%) Terza posizione: Final Fantasy VII Rebirth (19,6%)

Ci ritroviamo di nuovo tutti d'accordo, invece, nel premiare quanto fatto da Katsura Hashino in Metaphor: ReFantazio, gioco che ha visto gli autori di Persona capaci di creare qualcosa di completamente nuovo e di straordinariamente bello e riuscito.

Il lavoro di Hasino ha ottenuto oltre metà delle preferenze della nostra redazione e, sebbene nei voti dei nostri lettori la sfida sia stata più combattuta, ha comunque trionfato anche lì con una discreta distanza su Astro Bot.

Miglior narrativa

I nominati

Like a Dragon: Infinite Wealth

Metaphor: ReFantazio

Banishers: Ghosts of New Eden

Persona 3 Reload

Silent Hill 2 Remake

La scelta della redazione

Vincitore: Metaphor: ReFantazio

La scelta dei lettori

Vincitore: Silent Hill 2 Remake (37,5%)

(37,5%) Seconda posizione: Metaphor: ReFantazio (36,1%)

(36,1%) Terza posizione: Like a Dragon: Infinite Wealth (10,1%)

Anche qui c'è un esito molto interessante: sia la redazione che i nostri lettori hanno premiato dei giochi pieni di significato, che puntano gli occhi su chi è al di là dello schermo ancora prima che su chi c'è al suo interno. Così, il nostro team ha premiato la geniale narrativa di Metaphor: ReFantazio, il suo viaggio nella fantasia e la sua capacità di parlarci del nostro mondo creandone uno fantastico dove i più spaventosi mostri che si possono incontrare si chiamano, letteralmente, Umani.

I nostri lettori, invece, hanno fatto vincere (al cardiopalma, come potete vedere dalle percentuali poco sopra) il ritorno di Silent Hill 2 Remake, che costringe a guardare negli abissi delle persone con straordinaria e immutata efficacia.

Miglior art direction

I nominati

Final Fantasy VII Rebirth

Neva

Metaphor: ReFantazio

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Astro Bot

La scelta della redazione

Vincitore: Metaphor: ReFantazio

La scelta dei lettori

Vincitore: Metaphor: ReFantazio (35,1%)

(35,1%) Seconda posizione: Astro Bot (23,6%)

(23,6%) Terza posizione: Final Fantasy VII Rebirth (23,5%)

Qui era davvero difficile che ci fosse lotta e, anche se il piccolo Astro ci ha provato, Metaphor: ReFantazio ha stravinto sia per la nostra redazione che per i nostri lettori. L'opera di Studio Zero e Atlus si distingue, proprio come Persona, per una direzione artistica ricercatissima, dalla grande potenza immaginifica sia negli scenari di gioco, sia nei personaggi sia, soprattutto, nelle clamorose interfacce dei menù.

Un modello unico e di grande personalità, anche se gli autori stessi hanno ammesso che non è per niente facile raggiungere questi risultati. Ma, come si dice, le cose davvero belle non sono mai realmente facili, no?

Miglior audio design

I nominati

Senua's Saga: Hellblade II

Helldivers II

Metaphor: ReFantazio

Astro Bot

Silent Hill 2 Remake

La scelta della redazione

Vincitore: Senua's Saga: Hellblade II

La scelta dei lettori

Vincitore: Senua's Saga: Hellblade II (35,1%)

(35,1%) Seconda posizione: Astro Bot (28,4%)

(28,4%) Terza posizione: Silent Hill 2 Remake (18,7%)

Anche qua c'è stato un gioco che ha convinto tutti – ed è stato Senua's Saga: Hellblade II. Il ritorno di Senua costruisce sull'unicità del capostipite della serie, proponendo di nuovo un comparto audio che è assoluto protagonista, poiché ci porta direttamente nella mente della nostra protagonista – con peraltro un montaggio binaurale e profondo di grandissima efficacia.

Lo dimostra il fatto che abbia vinto con convinzione sia per la redazione che per i giocatori.

Miglior colonna sonora

I nominati

Metaphor: ReFantazio

Silent Hill 2 Remake

Astro Bot

Final Fantasy VII Rebirth

Persona 3 Reload

La scelta della redazione

Vincitore: Final Fantasy VII Rebirth

La scelta dei lettori

Vincitore: Final Fantasy VII Rebirth (40%)

(40%) Seconda posizione: Astro Bot (19,7%)

(19,7%) Terza posizione: Metaphor: ReFantazio (18,3%)

Non ci può essere un grande Final Fantasy senza grandi musiche e, come vi dimostrano i risultati di questa categoria, Final Fantasy VII Rebirth non ha di certo fatto eccezione. Il ritorno di Cloud e compagni, punteggiato da una colonna sonora di tutto rispetto e che riesce a reinventare la bellezza imperitura dell'originale, ha rapito il cuore della redazione e dei nostri lettori – staccando tutti gli altri sfidanti.

Indie dell'anno

I nominati

Neva

Balatro

Animal Well

Lorelei and the Laser Eyes

The Plucky Squire

La scelta della redazione

Vincitore: Balatro

La scelta dei lettori

Vincitore: Balatro (47,5%)

(47,5%) Seconda posizione: Neva (18,6%)

(18,6%) Terza posizione: Animal Well (17,6%)

È il gioco indipendente di cui si è parlato di più: è stato creato da una sola persona, eppure è arrivato fino alla nomination a GOTY ai The Game Awards. Stiamo parlando ovviamente di Balatro, che reinventa le carte e il poker come un roguelike, e lo fa davvero benissimo.

Così bene, che vince (anche se al cardiopalma) nei voti della nostra redazione (il testa a testa è stato con Neva) e stravince in quelli dei nostri lettori.

Interpretazione dell'anno

I nominati

Melina Juergens in Senua's Saga: Hellblade II

Gianna Kiehl in Silent Hill 2 Remake

Luke Roberts in Silent Hill 2 Remake

Hanna Telle in Life is Strange: Double Exposure

Briana White in Final Fantasy VII Rebirth



La scelta della redazione

Vincitore: Luke Roberts in Silent Hill 2 Remake

La scelta dei lettori

Vincitore: Melina Juergens in Senua's Saga: Hellblade II (49,7%)

(49,7%) Seconda posizione: Briana White in Final Fantasy VII Rebirth (22,3%)

(22,3%) Terza posizione: Luke Roberts in Silent Hill 2 Remake (16,4%)

I premi qui si dividono: la nostra redazione ha voluto rendere merito al lavoro di Luke Roberts in Silent Hill 2 Remake, capace di dare spessore umano e narrativo alla drammatica vicenda rimessa in scena da Konami e da Bloober Team.

I nostri lettori, invece, hanno premiato Melina Juergens, che è ancora una volta stata volto, corpo e anima di una grande Senua in Hellblade II.

Gioco più atteso

I nominati

GTA VI

Death Stranding 2: On the Beach

DOOM: The Dark Ages

Monster Hunter Wilds

Clair Obscur: Expedition 33

La scelta della redazione

Vincitori: Death Stranding 2: On the Beach

La scelta dei lettori

Vincitore: GTA VI (57,3%)

(57,3%) Seconda posizione: Death Stranding 2: On the Beach (17,4%)

(17,4%) Terza posizione: DOOM: The Dark Ages (10,5%)

Si tratta di uno dei risultati più interessanti: Death Stranding 2 è il gioco più atteso dalla nostra redazione con addirittura il 46,2% dei voti, mentre GTA VI deve accontentarsi di un pari merito in seconda piazza, con il 23,1% che lo piazza pari a Monster Hunter Wilds.

Di tutt'altro avviso i nostri lettori, che comunque hanno premiato anche il futuro ritorno di Kojima: GTA VI ha stravinto il sondaggio del pubblico, ottenendo il 57,3% delle preferenze e affermandosi con distacco come il gioco più atteso dalla community di SpazioGames.

GIOCO DELL'ANNO

I nominati

Astro Bot

Silent Hill 2 Remake

Tekken 8

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Metaphor: ReFantazio

La scelta della redazione

Vincitore: Metaphor: ReFantazio

La scelta dei lettori

Vincitore: Astro Bot (38,5%)

(38,5%) Seconda posizione: Metaphor: ReFantazio (34%)

(34%) Terza posizione: Silent Hill 2 Remake (16,4%)

E infine il risultato per il gioco dell'anno, che per la nostra redazione è stato Metaphor: ReFantazio (con addirittura il 61,5% delle preferenze). Il titolo di Studio Zero è riuscito a unire un gameplay da gioco di ruolo classico a meccaniche più moderne, sia in termini di combattimento puro che di trovate che permettono di variare lo sviluppo dei propri personaggi. Inoltre, la sua scrittura, la direzione artistica e la sua atmosfera hanno fatto in modo che vincesse con distacco su tutti gli altri sfidanti. Per completezza, Silent Hill 2 Remake è arrivato secondo (15,4% dei voti, ma avanza in virtù del voto più alto in sede di recensione), precedendo Astro Bot (terzo a pari merito, ma con voto più basso nella recensione).

Per i nostri lettori, invece, la sfida tra Astro Bot – animata da sorpassi e contro sorpassi per tutta la durata delle votazioni – è stata vinta dalla nuova amatissima icona di PlayStation, che ha portato a casa il 38,5% delle preferenze e incarna così quello che è stato il gioco più amato dai giocatori nel 2024. Per completezza, vi segnaliamo anche che in quarta posizione per i lettori abbiamo avuto Zelda: Echoes of Wisdom (7,9%), mentre in quinta Tekken 8 (3,2% delle preferenze).

----

Abbiamo vissuto senza ombra di dubbio un anno molto interessante, che ha cercato di darci delle indicazioni su quello che vedremo in futuro e che ha fatto un po' da passerella in attesa del concentrato di uscite che sarà il 2025.

Nonostante sia stato più leggero, in termini di release, rispetto alla ricchezza quasi fuori di testa del 2023, come dicevamo in apertura il 2024 è stato un anno di continuità: sia nel bene che, come purtroppo abbiamo visto nel nostro top e flop, che nel male.

Vedremo che cosa ci offrirà il 2025 e quali saranno i giochi che troveremo candidati qui per gli SpazioGames Awards del prossimo dicembre: in attesa di quel momento, la nostra redazione non può che ringraziare tutti i nostri (tantissimi!) lettori che hanno partecipato alle votazioni e che hanno contribuito a eleggere i loro giochi dell'anno. Ci ritroviamo qui il prossimo anno per la nuova edizione!