Gli stilosi menu di Metaphor ReFantazio e Persona 5 sono un inferno per Atlus

Se pensiamo ai JRPG di Atlus come Persona 5 Royal e il prossimo Metaphor ReFantazio ci vengono in mente, tra le altre cose, gli spettacolari menù dell'interfaccia che rappresentano delle vere e proprie opere d'arte.

Sono diventati dei veri e propri marchi di fabbrica delle produzioni Atlus, grazie a uno stile decisamente unico per ognuna delle uscite videoludiche dell'azienda.

Ci vuole un grande lavoro artistico per creare uno stile del genere che sia anche funzionale e, come ha spiegato il director Katrusa Hashino in una recente intervista (tramite The Verge), anche per Metaphor ReFantazio non è stato affatto facile.

«Il modo in cui la maggior parte degli sviluppatori realizza l'interfaccia utente è molto semplice», ha spiegato Hashino.

Tuttavia, il director spiega che Atlus lavora allo stesso modo, ma con alcune differenze:

«Anche noi cerchiamo di fare lo stesso: mantenere le cose semplici, pratiche e usabili. Ma forse il motivo per cui riusciamo a unire funzionalità e bellezza è che creiamo design unici per ogni singolo menù. E questo, in realtà, è davvero fastidioso da fare.»

Hashino spiega che per muovere i menu di giochi come Metaphor e Persona ci sono dei programmi separati per ognuno dei singoli menu: «c'è un programma completamente separato in esecuzione e un design diverso per ciascuno. Richiede molto tempo.»

Tuttavia, proprio il prossimo Metaphor ReFantazio presenta dei menu ancora più complessi e pieni di dettagli, pertanto è facile immaginare che Atlus abbia avuto più problemi nel crearli.

«Il modo in cui riusciamo a unire funzionalità e bellezza è grazie al know-how che abbiamo accumulato negli anni», racconta Hashino nello spiegare come vengono creati i menu:

«All'inizio era impossibile leggerli, quindi abbiamo fatto molte modifiche e aggiustamenti affinché diventassero leggibili.»

Il lavoro è sicuramente ripagato dal risultato finale, perché nella nostra recensione abbiamo detto che «la libertà ed il grado di personalizzazione garantiti dal sistema degli archetipi e la riuscita ibridazione tra il rodato sistema di combattimento dei Persona e le fasi action che lo precedono sono pietre angolari su cui Studio Zero ed Atlus potranno costruire in futuro.»

