SpazioGames Awards 2024: vota i tuoi giochi dell'anno!

Nei giorni scorsi, quella che indubbiamente è stata la migliore edizione dei decennali The Game Awards ha incoronato Astro Bot come miglior gioco del 2024, con una votazione congiunta composta al 90% dai voti della giuria specializzata (tra cui la nostra testata) e al 10% dai voti dei giocatori. Ma l'anno non è ancora finito e, come da tradizione, per salutare questo dicembre tornano anche gli SpazioGames Awards!

Come negli anni precedenti, i nostri premi incoroneranno sia i migliori giochi secondo la nostra redazione, sia i migliori giochi votati dai nostri lettori. La nostra redazione al completo (e il voto di ogni redattore aveva lo stesso peso, sottolineo) ha individuato le nomination per ogni categoria: le votazioni sono aperte e potete già procedere a esprimere le vostre preferenze per premiare i giochi più meritevoli.

Vota i tuoi giochi dell'anno per gli SG Awards 2024

Avete tempo per votare fino alle ore 19.00 del 29 dicembre: a quel punto, le votazioni saranno chiuse ed entro la fine dell'anno metteremo insieme tutte le vostre preferenze per scoprire, in un articolo dedicato, sia il GOTY della nostra redazione che quello dei nostri lettori – in modo che ci sia spazio per tutti i pareri!

Potete procedere a esprimere i vostri voti direttamente di seguito o, se preferite, accedendo a questo link. Buona fortuna a tutti i videogiochi candidati, che vinca come sempre il migliore!

Caricamento…

Di seguito, vi proponiamo invece un rapido viaggio tra i nostri candidati al GOTY, che come spiegato sono stati identificati sommando i voti espressi in un sondaggio interno da tutta la redazione.

Astro Bot è il platform nato dall'adorabile Astro's Playroom, che si è rivelato essere un vero e proprio trionfo di idee e che ha celebrato nel migliore dei modi il trentesimo compleanno del mondo PlayStation, creando un videogioco che è anche una festa della nostra memoria collettiva come videogiocatori. Il nostro Marcello Paolillo lo ha recensito con 9/10.

Silent Hill 2 Remake è stato una splendida sorpresa: nonostante i primi materiali promozionali avessero fatto alzare più di un sopracciglio, Konami e Bloober Team sono state capaci di riportare in vita alla grande questo capolavoro del mondo horror, al punto da convincere perfino il nostro Domenico Musicò della sua bontà. Lo abbiamo recensito con 9.4/10, incoronandolo il Re dell'Orrore.

Tekken 8 è il ritorno della storica saga di picchiaduro di casa Bandai Namco, che si è ripresentata più in forma che mai al Torneo del Pugno di Ferro. Sviscerato dal nostro esperto del genere, Silvio Mazzitelli, il ritorno di Kazuya e rivali è un picchiaduro maiuscolo, l'apice del franchise fino a qui, e non a caso lo abbiamo recensito con una valutazione di 9.2/10.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom mette finalmente al centro della scena la principessa Zelda, in un'avventura che continua a costruire sullo spirito geniale e creativo di Tears of the Kingdom, sposato però a uno stile che si rifà a A Link Between Worlds. Il risultato è un gioco divertente e che è strapieno di idee, con il nostro Valentino Cinefra che nella recensione lo ha premiato con 8.7/10.

Metaphor: ReFantazio, infine, è il ritorno degli autori di Persona, che creano un mondo tutto nuovo votato al fantasy, e lo fanno con una narrazione e una direzione artistica semplicemente grandiosi. Gianluca Arena, il nostro veterano del mondo dei giochi di ruolo, lo ha premiato con un sonante 8,8/10.