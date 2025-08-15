È ancora presto per parlare di settembre, ma i primi segnali sui giochi che verranno rimossi dal Microsoft Store iniziano già a emergere — e due titoli hanno la data segnata.

Il primo è Star Trek Prodigy: Supernova, avventura single player e co-op che ha diviso la critica con recensioni piuttosto contrastanti. Il team di sviluppo ha annunciato su Steam che la licenza del gioco è ormai scaduta e che il titolo sarà rimosso “alla fine di settembre”.

Sebbene il messaggio faccia riferimento solo alla piattaforma Valve, l’intestazione conferma che l’uscita dagli store digitali avverrà il prossimo mese. Chi possiede già il gioco potrà comunque continuare a scaricarlo e giocarci.

L’altro titolo in uscita è Taiko no Tatsujin: The Drum Master!, che in passato è stato incluso anche nel catalogo Xbox Game Pass (potete abbonarvi su Amazon).

Non è stata fornita una motivazione ufficiale per il delisting, ma la particolarità è che non ha mai avuto una versione fisica ed è un’esclusiva Xbox e PC: la sua rimozione segna quindi la perdita di un’esclusiva console per la piattaforma Microsoft. La vendita terminerà il 30 settembre 2025 alle 23:59.

Non è escluso che altri titoli vengano annunciati come in uscita nelle prossime settimane. C’è anche chi teme per Fae Farm, sparito dall’Epic Games Store e con un avviso su Steam che segnala l’interruzione delle funzioni online, ma mancano conferme ufficiali per Xbox.

Questi due titoli si aggiungono alle rimozioni già previste per agosto, che includono Anthem di BioWare (15 agosto) e Project CARS 3 (24 agosto). Una tendenza che ricorda quanto le licenze e i diritti possano pesare sulla permanenza dei giochi nei cataloghi digitali.

Nel mentre, parlando di titoli che invece entrano a far parte dei cataloghi Microsoft, ecco i primi giochi sbarcati nella prima metà del mese su Xbox Game Pass.