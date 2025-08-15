Resident Evil Requiem potrebbe essere la rivoluzione che i fan stavano aspettando. Secondo il noto insider Dusk Golem, il prossimo capitolo della celebre saga di Capcom presenterà tre personaggi giocabili: Grace Ashcroft, il veterano Leon S. Kennedy e, a sorpresa, Alyssa Ashcroft.

Grace, nuova protagonista della serie, condividerà il ruolo principale con Leon, segnando il ritorno dell’amatissimo agente speciale in un capitolo canonico dopo anni di attesa. La vera sorpresa riguarda però Alyssa, madre di Grace e personaggio già apparso nei titoli della splendida serie di spin off Resident Evil Outbreak.

Il dettaglio curioso? Alyssa era stata data per morta nel trailer di annuncio di Requiem. La sua presenza in segmenti di gameplay apre, quindi, a due possibilità: o è sopravvissuta agli eventi mostrati, oppure le sue sezioni saranno ambientate in flashback del passato. In entrambi i casi, questa scelta intreccierebbe le linee narrative in modo più profondo rispetto al passato.

Un nuovo Resident Evil 6?

L’insider ha paragonato Resident Evil Requiem a Resident Evil Revelations per struttura, ma ha confermato che il numero di protagonisti si fermerà a tre, smentendo i rumor sui quattro personaggi giocabili. Questa scelta, secondo molti fan, permetterà a Capcom di concentrare meglio il design e il bilanciamento delle meccaniche per ogni protagonista, offrendo esperienze di gioco più distinte.

L'unico dubbio che ha iniziato a serpeggiare all'interno della fanbase della saga è che Capcom, nel voler rendere giocabili così tanti personaggi, non finisca nella stessa situazione vista con Resident Evil 6, dove le troppe trame intrecciate, e un roster di protagonisti decisamente corposo, ha reso il titolo un action poco ispirato e con una storia decisamente sconclusionata sotto numerosi aspetti.

Pare però che Capcom abbia imparato dai suoi errori, visto che Requiem è in sviluppo da, quasi, dieci anni, e punta a essere il capitolo più ambizioso della saga che, oltre a ritornare prepotentemente alle radici survival horror della serie, introdurrà un sistema di combattimento rinnovate e, in parte, ispirato a The Last of Us Part II.