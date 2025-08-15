Oggi è Ferragosto, ed è il momento perfetto per scoprire qualche nuova uscita senza spendere un centesimo.

La vetrina PC Steam per eccellenza torna a deliziarci con ben nove titoli gratuiti (dopo quelli che vi abbiamo proposto nelle scorse settimane), spaziando tra co-op, roguelike, avventure punta-e-clicca, bullet hell e card game.

Fishing Online è un’avventura cooperativa dedicata alla pesca con oltre 300 specie da catturare, collezionare ed esporre insieme agli amici. StormCore è invece un TPS con elementi roguelike, dove bisogna creare il loadout perfetto per sopravvivere a orde aliene in soli tre giorni.

Pair a Dice offre una formula co-op basata su dadi magici per evocare nemici, craftare oggetti e abbattere boss.

In TunTunWorld si esplora un action 3D con tre azioni chiave (poke, grab, jump) per scoprire aree nascoste e risolvere misteri. Purrates porta in scena un’avventura point & click tra gatti pirata, guidati dal capitano Clawdius Whiskers per risolvere un grande enigma.

Sherlock: Hidden Object & Match-3 Mystery propone oggetti nascosti, misteri e restauri di grandi classici in un mix con il match-3.

Xanadu Land è un bullet hell massively multiplayer con boss fight continue e loot di alto livello. Core of Magic è un action RPG in un mondo infestato da dei antichi e demoni, dove scoprire chi muove davvero i fili.

Infine, Elestrals Clash! è un card game cross-platform con creature mitologiche ed elementi, perfetto per duelli strategici.

Tutti questi titoli — e altre migliaia di altre esperienze free-to-play — sono disponibili ora su Steam. Insomma, un’occasione ideale per sperimentare nuovi generi e trovare la tua prossima ossessione videoludica senza spendere un euro.

