Jade Raymond dice addio a Haven Studios e PlayStation

L'esclusiva PlayStation Fairgames potrebbe essere nei guai, dopo l'annuncio di un addio clamoroso che, adesso, potrebbe rimettere in discussione il futuro dell'ambizioso live-service.

Come riportato da Jason Schreier su Bloomberg, Jade Raymond ha lasciato in via ufficiale Haven Studios, lo studio che lei stessa aveva fondato e che era entrato a far parte dei PlayStation Studios, senza ancora nessun videogioco effettivamente pubblicato.

L'autrice è nota soprattutto per aver guidato la creazione di Assassin's Creed e del suo secondo capitolo, ma non è ancora riuscita a rimettersi davvero in carreggiata post-Ubisoft: prima il flop in Google dopo il fallimento di Stadia, ora il suo addio clamoroso a PlayStation.

Secondo il report di Bloomberg, non è stata data una motivazione ufficiale per il suo addio, ma viene sottolineato che la decisione è arrivata diverse settimane dopo i primi test di Fairgames: alcuni sviluppatori che hanno preferito rimanere anonimi avrebbero infatti manifestato perplessità sulla ricezione del live-service e sul suo effettivo stato di sviluppo.

Un portavoce di PlayStation ha confermato il suo addio, ringraziandola «per la sua leadership e i suoi contributi» e augurandole ogni bene per il futuro.

Non è chiaro se si sia trattato di un allontanamento volontario o se sia stata la stessa casa di PlayStation a spingerla a lasciare, magari proprio dopo i primi test negativi di Fairgames: Jade Raymond al momento non ha voluto commentare la notizia, motivo per il quale ci resterà questo dubbio.

Di sicuro l'allontanamento di chi ha guidato il progetto e fondato lo studio stesso non sembra promettere bene per il futuro di Fairgames: a questo punto toccherà capire se Sony ha davvero intenzione di credere ancora nel futuro di questo progetto, dopo essere già rimasta scottata dal flop di Concord e dopo le prime impressioni non entusiasmanti di Marathon.