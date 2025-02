Saros è il nuovo gioco dai creatori di Returnal

Dopo aver conquistato il pubblico con Returnal, Housemarque, il celebre studio finlandese, è pronto a tornare sulla scena videoludica con un nuovo progetto che alza l'asticella delle sue ambizioni: Saros.

Il trailer mostrato durante lo State of Play del 12 febbraio 2025 ci regala pochi secondi di atmosfere misteriose e inquietanti, ma abbastanza per farci intuire che questa nuova avventura avrà un approccio audace e originale, un'evoluzione definitiva del gameplay che il team ha fatto proprio nel corso degli anni.

Il titolo, ancora senza nome, promette di trasportarci in un pianeta che, come le nostre esperienze, sembra essere in continua mutazione.

La citazione «torna più forte» è un chiaro invito a prepararsi a una sfida ancora più grande di quella affrontata in Returnal, che trovate su Amazon, e le parole degli sviluppatori, che parlano di un gameplay evoluto, sono un chiaro segnale che il gioco non si limiterà a riproporre la formula vincente del passato.

Le dinamiche che hanno reso Returnal un successo, infatti, saranno amplificate e affinate, con un mondo che cambia costantemente, in grado di reagire alle nostre azioni in modo mai visto prima. Non è chiaro, però, come la parte narrativa si intreccerà con questi elementi, ma i presupposti sono affascinanti.

Il trailer non ci ha mostrato gameplay vero e proprio, ma le parole di Housemarque lasciano ben sperare.

Il team promette che il titolo sarà anche ottimizzato per PS5 Pro, una notizia che sicuramente farà felici i giocatori in cerca di una performance grafica senza compromessi.

La scelta di PlayStation di non tornare su live service come Fairgame$, precedentemente annunciato, lascia però spazio a molte speculazioni: il ritorno al modello più tradizionale, probabilmente concentrato sull'esperienza single player, potrebbe essere una mossa molto apprezzata dai fan di lunga data dello studio, notoriamente abili nel creare giochi impegnativi e immersivi.

Mi trovo personalmente entusiasta di questo nuovo progetto, soprattutto per il potenziale di un'evoluzione profonda del gameplay. Housemarque ha sempre avuto un tocco speciale nel mescolare dinamiche di gioco ad alta intensità con narrazioni coinvolgenti, e questo nuovo titolo sembra promettere proprio questo.

Tuttavia, mi chiedo se riusciranno a mantenere l'equilibrio tra la novità e l'essenza di ciò che ha reso Returnal un gran titolo.

In un'epoca in cui i live service stanno cercando di conquistare la scena (fallendo), il ritorno a un'esperienza solida e ben strutturata è una mossa coraggiosa e, a mio avviso, molto apprezzata.