Intergalactic è il nuovo gioco dei Naughty Dog, ufficiale!

Durante i The Game Awards 2024, uno degli annunci più attesi della serata è finalmente arrivato: Naughty Dog ha svelato il suo prossimo progetto, e si tratta di una nuova IP: sto parlando di Intergalactic.

Dopo il successo mondiale di serie iconiche come The Last of Us (che trovate su Amazon) e Uncharted, il celebre studio californiano ha scelto di voltare pagina e intraprendere una strada completamente nuova.

L'annuncio è avvenuto attraverso un teaser trailer che ha fatto emozionare milioni di spettatori.

Il video ha mostrato la protagonista nello spazio, a bordo di una "Porche". Trent Reznor alla colonna sonora.

Pur non rivelando dettagli sul gameplay, pare che il gioco sarà esclusiva PlayStation 5 e sfrutterà a pieno le capacità dell'hardware per offrire un’esperienza visiva e tecnica senza precedenti.

Intergalactic sembra voler sperimentare con dinamiche di gioco inedite, mantenendo però l’impronta narrativa profonda e cinematografica che ha reso lo studio uno dei più amati del settore, anche se con uno stile totalmente diverso rispetto al passato.

Dopo anni di successi legati a saghe ormai leggendarie, Naughty Dog si prepara a entrare in una nuova fase della sua storia.

L'annuncio di questa IP rappresenta non solo una sfida creativa per lo studio, ma anche una dichiarazione d’intenti: spingersi oltre i confini del già noto per definire nuovi standard nel medium.

Non ci resta che aspettare ulteriori dettagli nei prossimi mesi, ma l’hype è già alle stelle.

