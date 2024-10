PlayStation chiude Firewalk e stacca la spina a Concord, è ufficiale

Dopo il flop di Concord è arrivata la notizia che un po' tutti temevamo di ascoltare, per le persone che lavorano in Firewalk Studios: PlayStation ha preso la decisione di smantellare il team e chiudere il gioco.

L'esclusiva PS5 (la trovate su Amazon) è arrivata quindi al suo epilogo più disastroso.

E pensare che il team stava anche lavorando a Concord attivamente, perché nelle ultime settimane erano arrivati anche degli aggiornamenti che facevano pensare che lo shooter sarebbe potuto tornare in qualche modo.

Tuttavia il silenzio si è trasformato nel più assordante degli aggiornamenti, arrivati direttamente da PlayStation in una nota sul sito ufficiale.

«Valutiamo costantemente il nostro portafoglio di giochi e lo stato dei nostri progetti per assicurarci di soddisfare le priorità aziendali a breve e lungo termine», esordisce il comunicato ufficiale.

In quelli che vengono definiti degli "sforzi continui per rafforzare lo Studio Business di SIE", PlayStation ha preso la decisione di riassestare due studi, Neon Koi e il citato Firewalk Studios.

Neon Koi chiuderà e il suo gioco d'azione per dispositivi mobili non andrà avanti. Nonostante, qualche riga prima della decisione, PlayStation ha dichiarato di voler comunque esportare altri progetti su dispositivi non-PlayStation.

«Sebbene il mobile rimanga un'area di crescita prioritaria per lo Studio Business», afferma PlayStation, la chiusura di Neon Koi è parte dello sforzo di concentrarsi «su titoli in linea con il pedigree di PlayStation Studios e che hanno il potenziale per raggiungere più giocatori a livello globale.»

Per quanto riguarda Firewalk, alcuni aspetti di Concord erano "eccezionali" secondo PlayStation, ma evidentemente non abbastanza da evitare l'ennesima ondata di licenziamenti e chiusure.

Come annunciato nel comunicato ufficiale, nello stralcio che trovate qui sotto:

«Non abbiamo raggiunto i nostri obiettivi con questo titolo», incalza PlayStation nel comunicato.

Tuttavia sembra che l'azienda voglia ancora investire nel settore dei live service come già spiegato, e nel comunicato di oggi arriva una conferma:

«Faremo tesoro delle lezioni apprese da Concord e continueremo a migliorare le nostre capacità di servizio live per garantire una crescita futura in quest'area. So che nessuna di queste è una notizia facile da sentire, in particolare con colleghi e amici che lasciano SIE. Entrambe le decisioni sono state prese seriamente in considerazione e, in definitiva, riteniamo che siano quelle giuste per rafforzare l'organizzazione.»