Jim Ryan lascia PlayStation dopo 30 anni: è ufficiale

Per PlayStation possiamo a tutti gli effetti parlare dell'imminente fine di un'era: Jim Ryan, presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, ha infatti annunciato ufficialmente il suo addio dalla compagnia dopo ben 30 anni di servizio.

Il capo di PlayStation ha dato la notizia in una nota ufficiale sul sito ufficiale della SIE: il ritiro diventerà effettivo dall'1 aprile 2024, il che significa che resterà nel suo ruolo fino alla fine di marzo.

La sua gestione è stata ricca di grandi successi commerciali, come l'incredibile lancio di PS5 (la trovate su Amazon) e l'intuizione di portare le esclusive PlayStation su PC, oltre ad acquisizioni importanti come Bungie — che, per lo stesso Jim Ryan, è perfino più importante di Activision.

È stata però indubbiamente anche una gestione controversa negli ultimi mesi, ripensando soprattutto agli aumenti di prezzo visti per i videogiochi — adottati però da quasi tutta l'industria, ad onor del vero — e il recente aumento dell'iscrizione annuale a PlayStation Plus, con non poche polemiche della community.

Resta comunque innegabile che Jim Ryan fosse una figura forte e di spicco per il panorama PlayStation, che non sarà affatto semplice sostituire. Il capo di PlayStation ha sottolineato che non si è trattata di una decisione semplice da prendere dopo 30 anni, ma di essere orgoglioso di ciò che il team ha realizzato e grato per il supporto dimostrato dai fan.

Anche Phil Spencer, capo di Xbox, ha voluto rendere omaggio al suo "rivale", elogiando le sue competenze e la sua competitività nella gestione di PlayStation:

«Jim Ryan ha dato un grande contributo al nostro settore ed è stato un leader feroce per Sony. Gli auguro il meglio per ciò che farà in seguito. Grazie per tutto quello che hai fatto per la community negli ultimi 30 anni, Jim».

E Phil Spencer ha potuto provare sulla sua pelle la "ferocia" di Jim Ryan durante la controversa acquisizione di Activision Blizzard, quando il presidente di PlayStation avrebbe ammesso di voler solo vedere fallire l'affare.

I risultati ottenuti durante la sua gestione restano però sotto gli occhi di tutti, se si considera che il brand PlayStation sembra essere più forte che mai.

Al momento non sappiamo chi prenderà il suo posto, ma è stato annunciato che Hiroki Totoki, attuale COO e CFO di Sony, assumerà l'incarico ad interim dal primo aprile.

Vi terremo ovviamente aggiornati non appena sarà scelto un sostituto definitivo: per il momento, possiamo solo unirci anche noi nell'augurare buona fortuna a Jim Ryan per il suo futuro, ovunque esso sia.