The Last of Us Multiplayer è stato cancellato, è ufficiale

Naughty Dog ha annunciato ufficialmente la cancellazione del suo gioco multiplayer online basato sull'universo di The Last of Us, sostenendo che avrebbe dovuto sottrarre ai suoi progetti single player più attenzione di quanta ne voglia.

Dopo l'uscita su PC di The Last of Us Part I (lo trovate su Amazon a ottimo prezzo in versione PS5) questo nuovo progetto avrebbe dovuto essere molto diverso dai classici single player di Naughty Dog.

Vero anche che le ultime notizie non lasciavano presagire nulla di buono, se non la cancellazione del progetto, ora diventata ufficiale.

In un comunicato pubblicato sul sito ufficiale dello sviluppatore, Naughty Dog afferma di essersi resa conto, al momento di passare alla produzione completa, che la portata del titolo sarebbe stata troppo grande per lo studio.

Ha anche affermato che per poter supportare adeguatamente il titolo in futuro, avrebbe dovuto distogliere più risorse dai progetti per giocatore singolo attualmente in sviluppo e diventare uno sviluppatore esclusivamente di servizi live.

Per smorzare la delusione che alcuni fan di The Last of Us potrebbero provare dopo aver appreso la notizia, Naughty Dog ha concluso la sua dichiarazione affermando che lo studio ha in sviluppo «più di un ambizioso, nuovissimo gioco per giocatore singolo».

Questo sembra un piccolo accenno al fatto che potremmo avere un terzo The Last of Us o Uncharted insieme alla nuova IP che sappiamo essere in lavorazione.

Ricordiamo che un report di Bloomberg riferiva che il progetto non aveva passato una sorta di revisione interna affidata a Bungie, autori del noto sparatutto Destiny, che ora avrebbe un ruolo di di controllo sui giochi live service in sviluppo in casa PlayStation.

Sembrava infatti che il titolo fosse stato "congelato" in attesa di tempi migliori, sebbene a quanto pare le speranze di vedere il gioco in azione sono ora del tutto scomparse.