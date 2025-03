Come teniamo in vita i videogiochi del passato?

Escono tantissimi videogiochi all'anno. E perdiamo tantissimi videogiochi all'anno.

Con "perdiamo" non si intende la naturale (e ovvia) impossibilità di comprare e giocare davvero qualsiasi cosa si affacci sul mercato, ma il fatto che titoli usciti molto tempo addietro diventano inaccessibili, non più recuperabili. È un problema unico del videogioco.

Se vogliamo conservare vecchi libri, il supporto per farlo non è escludente: testo nero su bianco (o viceversa, come vi viene meglio), che sia su carta tradizionale o digitale.

La conservazione dei film permette di fruire dei vecchi capolavori – ma anche di quelli usciti un po' peggio – grazie alla digitalizzazione. Ma per giocare un videogioco, spesso, ti serve una piattaforma apposita, o del lavoro specifico che renda compatibile quel codice con i computer o le console attuali. In soldoni, a volte anche avere la vecchia cartuccia del gioco non serve a niente se non hai una macchina capace di leggerla.

Così, la conservazione è diventata una questione molto complicata. In primo luogo, perché a volte sembra che non interessi nemmeno all'industria; in secondo luogo, perché ci sono decine e decine di giochi non più giocabili né più acquistabili, che galleggiano tra l'emulazione e la pirateria come unica via per tenerli ancora in vita.

Secondo i dati della Video Game History Foundation, già l'87% dei giochi usciti prima del 2010 non è più in stampa e quindi teoricamente non è più accessibile. Un domani, in pratica, potremmo trovarci a parlare di storia dei videogiochi con decine di titoli che però non sono più giocabili e che al massimo vanno fruiti attraverso altri media: guardati, in registrazioni di gameplay di altri, o immortalati immobili attraverso immagini e screenshot. Almeno se ne conserva la memoria, ma manca l'opera. Un videogioco che non si può giocare, non è più un videogioco.

Il tema è diventato più caldo in quest'ultimo paio d'anni: Microsoft dice di poter utilizzare l'intelligenza artificiale per aiutare la preservazione, la Foundation di cui sopra si dice contrariata dall'idea, perché svilirebbe il suo lavoro. Nel frattempo, GOG – noto store sotto il cappello della polacca CD Projekt che si occupa di giochi classici – ha a sua volta lanciato un programma di preservazione videoludica.

Battezzato "GOG Preservation Program", è un'iniziativa che vuole rendere acquistabili e accessibili i giochi classici, in collaborazione con i loro publisher, affinandone la componente tecnica e fornendo anche assistenza laddove necessaria. In pratica, l'idea è quella di farvi comprare un classico con la stessa serenità con cui acquistate un gioco attuale. Può essere la via giusta per conservare i giochi del passato?

Abbiamo deciso di parlarne direttamente con Marcin Paczyński, senior business development manager di GOG, dal quale ci siamo fatti spiegare come nasce l'idea di un programma di preservazione e perché GOG lo abbia ritenuto necessario.