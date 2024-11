Qualcuno ha iniziato a prendere seriamente la preservazione dei videogiochi storici

GOG, la nota piattaforma di distribuzione digitale di videogiochi, ha lanciato un nuovo programma di preservazione che coinvolge inizialmente 100 titoli classici.

Del resto, di recente preservare i videogiochi è sempre più difficile, specie negli Stati Uniti.

L'obiettivo è garantire che questi giochi funzionino correttamente su hardware moderno e futuro.

Tra i titoli selezionati figurano classici come Fallout: New Vegas, Diablo + Hellfire e Dragon Age Origins Ultimate Edition.

GOG, di proprietà di CD Projekt, prevede di espandere il programma nel tempo per includere centinaia di giochi entro la fine del 2025.

I giochi che fanno parte del programma riceveranno aggiornamenti e test regolari dal team di GOG per assicurarne la compatibilità con i sistemi più recenti.

Saranno inoltre forniti nella versione più completa possibile, includendo manuali, DLC e supporto tecnico diretto da GOG.

Maciej Gołębiewski, managing director di GOG, ha dichiarato: «Continuiamo la nostra missione di far vivere i giochi per sempre.»

E ancora: «GOG, fondata 16 anni fa per preservare i giochi, ha reso il 2024 cruciale con il ripristino di Alpha Protocol e dei classici titoli di Resident Evil. Queste uscite incarnano il nostro lavoro: far rivivere giochi basati su tecnologie obsolete che i creatori originali non possono più mantenere.»

Il programma non comporterà cambiamenti immediati nei prezzi dei giochi inclusi.

L'obiettivo principale è offrire ai giocatori la miglior edizione possibile di questi titoli classici, mantenendoli accessibili e a un prezzo equo.

La selezione iniziale dei 100 titoli si è concentrata su giochi che hanno avuto un impatto profondo sulla storia del gaming e sono amati dalla comunità di giocatori.

GOG ha valutato anche la fattibilità tecnica della preservazione di ciascun gioco, puntando sui casi in cui gli sforzi avrebbero portato a miglioramenti tangibili.

Sebbene l'obiettivo a lungo termine sia includere tutti i giochi, recenti o classici nel programma, GOG riconosce che in alcuni casi potrebbero esserci limitazioni legate ai diritti.

Il programma partirà inizialmente solo su Windows, ma non si esclude un'espansione futura su altri sistemi operativi come Linux.

Con questa iniziativa, GOG rafforza il suo impegno nella preservazione dei videogiochi classici, assicurando che titoli storici rimangano giocabili e accessibili anche sulle piattaforme hardware più recenti.

Ricordiamo anche che lo scorso anno anche Shawn Layden aveva parlato del tema della preservazione dei videogiochi durante una chiacchierata con Lan Parties.

