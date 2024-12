Nonostante il programma di preservazione, GOG rimuove Warcraft 1 e 2 dallo store

Quello della preservazione dei videogiochi è un problema che il settore dovrà risolvere prima o poi, ma intanto GOG ha annunciato che Warcraft: Orcs and Humans e Warcraft II verranno rimossi dal suo store il 13 dicembre 2024.

La notizia ha colpito duramente i fan, anche perché proprio la stessa GOG aveva annunciato recentemente un rinnovato impegno nel preservare i videogiochi per le generazioni future.

La piattaforma ha creato un catalogo di giochi chiamato GOG Preservation Program, in cui anche i titoli non più in vendita sullo store continueranno a essere mantenuti e aggiornati per garantire la compatibilità con i sistemi moderni. «Queste uscite incarnano il nostro lavoro: far rivivere giochi basati su tecnologie obsolete che i creatori originali non possono più mantenere», aveva dichiarato GOG per l'occasione.

Questo approccio unico mira a proteggere il valore storico dei videogiochi, consentendo a chi li ha acquistati di accedervi per sempre tramite gli installer offline.

Warcraft: Orcs and Humans e Warcraft II erano stati riportati in vita su GOG dopo decenni di assenza, con miglioramenti che hanno permesso ai giocatori di rivivere l’esperienza originale su hardware contemporaneo. Anche se presto non saranno più acquistabili, chi li possiede potrà comunque godere delle versioni ottimizzate garantite da GOG.

In occasione dell'annuncio, GOG ha anche introdotto un codice sconto per acquistare il pacchetto Warcraft I & II Bundle: MakeWarcraftLiveForever, valido su determinate valute per un periodo limitato.

Questa decisione sottolinea ancora una volta quanto sia importante la missione di GOG nel preservare la storia del gaming. Come ribadito nel comunicato sul sito ufficiale: «Non è solo una questione di giochi, ma del viaggio che abbiamo condiviso come giocatori.»

In ogni caso potete recuperare i due titoli anche nelle versioni riviste e corrette annunciate di recente da Blizzard. Per un vero e proprio tuffo nei ricordi di questi strategici a dir poco storici.