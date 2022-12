SpazioGames Awards 2022: vota i tuoi giochi dell’anno!

Anche quest’anno, è arrivato il momento di guardarsi indietro e rivivere tutte le belle cose che abbiamo giocato da gennaio in poi, in un 2022 che non è certo stato avaro di grandi uscite, per quanto incostante.

Se poche settimane fa abbiamo assistito ai The Game Awards, dove la giuria specializzata (90%) e il pubblico (10%) hanno premiato Elden Ring come miglior gioco dell’anno, è venuto anche il momento di alzare il sipario sugli SpazioGames Awards, con cui incoroneremo i titoli che hanno segnato questo 2022 e che saranno ricordati anche negli anni a venire.

Come negli anni precedenti, avremo sia i vincitori della redazione che i vincitori della community di SpazioGames, quindi voi lettori siete chiamati a votare per far vincere nelle diverse categorie i giochi che ritenete essere più meritevoli.

La nostra redazione al gran completo (il voto di ogni redattore aveva lo stesso peso, ndr) ha individuato le nomination dei nostri premi, proponendovi cinque candidati per ogni categoria, tra cui voterete i vostri preferiti.

Avete tempo per votare fino alle ore 16.00 del 29 dicembre: a quel punto, i giochi saranno fatti e, raccolte le statistiche, procederemo a rendere noti i vincitori degli SG Awards 2022 entro la fine dell’anno! Come lo scorso anno, pubblicheremo un articolo in cui sveleremo sia i vincitori delle votazioni delle redazione, sia i vincitori secondo i voti dei lettori, in modo che ci sia spazio per tutti i pareri.

Potete procedere con le votazioni direttamente di seguito o, se preferite, accedendo a questo link. Non possiamo che augurare buona fortuna a tutti i candidati e, mai come in questo caso, che vincano i migliori!

Di seguito, vi proponiamo un rapido viaggio tra i nostri candidati al GOTY, che come spiegato sono stati identificati sommando i voti espressi in un sondaggio interno da tutta la redazione.

God of War: Ragnarok è il nuovo appuntamento con il ritorno di Kratos e Atreus nella mitologia norrena. Alle porte del Ragnarok, i due iconici personaggi creati da Sony Santa Monica si trovano a vivere un’avventura che metterà nuovamente alla prova il loro legame di padre e figlio, in un action adventure che è senza ombra di dubbio uno dei titoli che saranno maggiormente ricordati di questo 2022. Su SpazioGames.it, la nostra recensione ha premiato il gioco con una valutazione di 9.5/10.

Bayonetta 3 ha segnato il ritorno in grande stile di PlatinumGames, dopo che quest’anno aveva prestato il fianco a qualche passo falso di troppo. L’azione fuori di testa, lo stile e il grande carisma di Bayonetta la fanno da padroni in un gioco che è una delle proposte migliori arrivate su Nintendo Switch. Su SpazioGames.it, la nostra recensione ha valutato il gioco con un punteggio di 9.5/10.

Elden Ring è l’evoluzione open world dei giochi di ruolo in stile souls firmati da FromSoftware e Hidetaka Miyazaki. In uno scenario, quello dell’Interregno, straordinario per dimensioni e personalità, il giocatore è risucchiato tra sfide impari, meraviglie e pericoli costanti, in un’esperienza che fa dell’interazione significativa e del coinvolgimento il suo marchio di fabbrica. Nella nostra recensione, abbiamo premiato Elden Ring con una valutazione di 9.3/10.

Horizon: Forbidden West è l’evoluzione di tutto quello che Zero Dawn accennava ma non riusciva a sviluppare. Un open world maiuscolo, caratterizzato, con una protagonista che ruba la scena e un senso di scoperta che fa rimanere coinvolti fino alla fine nelle vicende di Aloy. Nella nostra recensione, abbiamo valutato il gioco con un punteggio di 9.1/10.

Xenoblade Chronicles 3 rappresenta, semplicemente, l’apice di quanto raggiunto a oggi da Monolith. Un’opera di livello eccellente, che riesce a mettere insieme un sistema di combattimento dinamico e maiuscolo e una storia che vi coinvolgerà fino alla fine. Come spiegato nella nostra recensione, è un JRPG che andrebbe preso come paradigma per molti dei suoi aspetti: per questo, lo abbiamo valutato 9.1/10.