Pokémon Spada e Scudo – Lucentezza Siderale, la card preview in esclusiva

Pokémon Spada e Scudo – Lucentezza Siderale è la prossima espansione del gioco di carte collezionabili delle creature tascabili, e oggi potete vedere una card preview in esclusiva.

L'espansione è solo l'ultima di una lunga serie di prodotti di carte collezionabili, e che continuerà a fare la gioia di collezionisti e appassionati.

Quella delle carte Pokémon è una mania fortissima ormai, che a volte può sfociare in casi davvero improbabili. Come il ragazzo che ha comprato un Charizard con i sussidi Covid.

E se questo può sembrare un comportamento assurdo, c’è chi arriva anche a fare delle rapine per ottenere le carte più rare.

Spada e Scudo – Lucentezza Siderale sarà disponibile dal prossimo 27 maggio 2022. Nonostante il nome possa far credere diversamente, il set è ispirato a Leggende Pokémon Arceus, l’ultimo titolo regolare del franchise.

Nell’espansione verrà introdotta la nuova meccanica di gioco dei Pokémon Lucenti che vede come protagonisti dei Pokémon cromatici con delle illustrazioni impresse in modo speciale.

In più, l’espansione Spada e Scudo – Lucentezza Siderale mantiene i riflettori accesi sui Pokémon-V ASTRO e include anche il set speciale Galleria degli Allenatori che contiene 30 carte con illustrazioni di popolari Allenatori e Pokémon.

Ma, bando alle ciance, ecco la card preview in esclusiva.

Noi di SpazioGames siamo lieti di mostrarvi per la prima volta Wyrdeer V in tutto il suo splendore:

Il fierissimo Wyrdeer si mostra in una carta davvero elegantissima e attraente, maestosa come il Pokémon in questione. Ecco dei consigli su come trarre il meglio da questa carta nelle partite:

«Doma le terre selvagge della Regione di Hisui con Wyrdeer V! Caricati con l’Abilità Strada di Frontiera per spostare Energia dalla panchina a Wydeer V quando quest’ultimo si sposta in posizione attiva. Fai buon uso di quest’energia utilizzando Barrierassalto per infliggere 40 danni per ogni Energia assegnata.»

Le carte sono davvero importanti per The Pokémon Company che, nel dubbio, si è portata a casa direttamente l’azienda che le stampa.

Wyrdeer è la cavalcatura preferita da tutti i fan di Leggende Pokémon Arceus, che a breve potranno godersi un nuovo anime dedicato.