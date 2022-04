The Pokémon Company ha acquisito un’azienda molto importante, a sorpresa

Negli ultimi anni ci siamo dovuti abituare a vedere un mercato dei videogiochi scosso dalle acquisizioni, l’ultima delle quali è stata fatta anche da The Pokémon Company.

L’azienda che gestisce tutto quello che riguarda il franchise delle creature collezionabili, tra cui Leggende Pokémon Arceus che potete recuperare scontato su Amazon, non si era mai lanciata in operazioni del genere.

Non per forza del livello di cui abbiamo sentito parlare in questi giorni, con PlayStation che sarebbe stata addirittura in procinto di acquisire Kojima Productions.

Anche perché The Pokémon Company, come le altre aziende nei dintorni di Nintendo, di solito rispondono alle acquisizioni con mosse molto più pratiche, come pubblicare videogiochi.

L’acquisizione di cui si è fatta carico The Pokémon Company è molto importante per gli affari futuri dell’azienda e, a ben vedere, era una di quelle facili da prevedere.

Si tratta di una manovra di mercato relativa a quello che, tra le tante linee di prodotti, è una tra le più redditizie per la compagnia. Ma non si tratta di videogiochi, bensì delle carte collezionabili.

Come riporta IGN US, The Pokémon Company ha acquisito l’azienda che stampa le sue linee di carte collezionabili.

Millennium Print Group, questo il nome del gruppo, è diventata ufficialmente una sussidiaria dell’azienda responsabile dei Pokémon. Tuttavia, comunica la compagnia, continuerà a lavorare in maniera indipendente.

Avere tra le proprie fila l’azienda alla base del proprio business più redditizio è sicuramente una ottima manovra, e lo stesso presidente di The Pokémon Company, Kenji Okubo, ha commentato entusiasta la manovra:

«Il talentuoso team di Millennium Print Group è stato un partner importante per The Pokémon Company International per tanti anni, aiutandoci a portare il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon ai nostri fan con la qualità che si aspettano. […] Il nostro obiettivo è migliorare i modi in cui le nostre organizzazioni lavorano insieme, e continuando a dare la maggiore qualità.»

Un’acquisizione, questa, che è arrivata anche troppo tardi considerato il legame che lega le due aziende. Come per Riot Games e gli autori di Arcane, la serie Netflix.

Il mondo delle carte è cresciuto moltissimo negli anni, generando delle situazioni davvero assurde come chi le acquista con i sussidi Covid.