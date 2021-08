Sony, spunta un nuovo banner sui canali social: annuncio imminente?

Il radar dei fortunati possessori di PS5 è costantemente sintonizzato sulle nuove uscite per l’ammiraglia Sony, e ogni occasione sembra essere buona per sperare in annunci imminenti.

Sembra che l’arrivo di Hades non sia bastato a soddisfare i desideri dei videogiocatori nemmeno nel mese di agosto, e un nuovo banner apparso sui profili social del colosso nipponico sta facendo ben sperare.

Intanto, sembra che l’azienda stia pensando a una versione premium di PlayStation Plus, che potrebbe includere nuove funzionalità inedite.

Malgrado i buoni intenti, la reperibilità di PS5 continua ad essere piuttosto scarsa, anche se qualcosa potrebbe cambiare a breve (ma non sperateci troppo).

Come riportato anche da PushSquare, i profili social di PlayStation, compreso il blog ufficiale, sono stati recentemente aggiornati con un nuovo banner.

L’immagine è apparsa anche su Twitter e YouTube e raffigura i quattro inconfondibili simboli (triangolo, cerchio, x e quadrato) su uno sfondo blu scuro accompagnati da analoghe forme geometriche a suggerire un senso di movimento.

Potete dare un’occhiata al nuovo banner nell’immagine sottostante, che sta già facendo sognare (forse troppo):

Nonostante da qualche tempo sia nell’aria la notizia di una conferenza, data sempre come imminente, Sony non si è ancora sbottonata sulla data del prossimo State of Play.

Il fatto che un semplice banner stia già facendo discutere è già di per sé un segno dei tempi, e un interessante fattore da tenere in considerazione per valutare quanto sia profondo il bisogno di novità da parte della community.

Nel momento in cui scriviamo l’articolo, uno dei banner è stato sostituito con quello di Hades, mentre gli altri rimangono al loro posto, ma è probabile che cambieranno a breve.

Se non avete ancora provato il titolo di Supergiant Games adesso non avete più scuse, e noi vi abbiamo spiegato perché è arrivato il momento giusto per farlo.

Intanto il primo gioco che supporterà il formato ultrawide è quasi pronto a sbarcare su PS5, ma per implementare questa feature è stato necessario ricorrere a un “trucco”.

Da qualche tempo si parla di un eventuale approdo di Xbox Game Pass su PS5 e Nintendo Switch: se siete tra quelli che ci sperano ancora, è arrivato il momento di ricredervi.